落實低碳、公平與未來學習　Hami書城攜手空大啟動「電子教科書永續行動計畫」

▲Hami書城攜手空大啟動「電子教科書永續行動計畫」。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

在全球積極推動永續發展目標（SDGs）與ESG浪潮下，電子書平台也走向綠色升級。Hami書城於2025年4月正式取得「碳足跡標章」，成為全台唯一擁有該標章的電子書平台。今（12）日與國立空中大學攜手簽署「電子教科書永續行動計畫」，朝推廣綠色閱讀的道路邁進，為全台教育領域樹立嶄新低碳典範。

根據雙方合作內容，空大將逐步淘汰紙本教材，導入Hami書城提供的電子教科書平台，預估每年可減少近萬冊紙本教材印製量。這項計畫不僅落實「低碳學習」，更結合「未來學習」與「公平學習」三大願景，開創減紙與教育創新雙軌並行的新局。

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Hami與空大12日的簽約儀式是在中華電信董事長簡志誠親自見證下完成。簡志誠表示，Hami書城與國立空大聯手啟動永續教科書計畫，是科技與教育攜手實踐永續發展的最佳示範。「感謝春水堂科技與國立空大，共同推動綠色閱讀，我們也期待更多教育機構加入，一起為地球盡一份心力。」

簡志誠強調，中華電信深耕ESG已久，此次合作具三大指標性意義：首先，Hami書城作為教科書上架平台，串聯課程資源並設置專屬入口，推動數位學習；第二，國立空大率先實踐減紙與教育創新雙目標，開啟無紙化學習時代；第三，透過數位平台提供偏鄉及弱勢學生平等的閱讀機會，促進教育公平。

春水堂科技董事長孟義超也指出，Hami書城多年來深耕數位閱讀，此次成為國立空大指定教科書平台，意義非凡。「透過這項合作，我們不僅實踐SDG4（優質教育）與SDG13（氣候行動），也協助弱勢族群縮小教育落差，推動數位平權，進一步形塑全民閱讀文化。」

孟義超強調，Hami書城與國立空大的這場合作，不只是教育場域的數位革新，更是為環境與下一代教育形塑未來的起點。隨著綠色閱讀新典範正式啟動，台灣的教育現場也將迎來更永續、更智慧的新篇章。

對於空大邁入節能減碳的新學習階段，國立空大校長許立一表示，學校與 Hami 書城的合作是持續落實本校三大核心願景的重要里程碑。首先是「數位轉型」，正式宣告從傳統紙本教科書步入數位出版時代；其次是「未來學習」，引領學生躍上雲端學習之路，培養與時俱進的數位素養；最後則是「永續發展」，推動低碳學習行動，具體實踐ESG及大學社會責任。

許立一強調，國立空大預計自明年推動教材無紙化行動，將可逐年減少近萬冊的教科書印刷量，以達節能減碳目標。