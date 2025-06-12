85歲屏東婦派出所求救「幫叫計程車」　要去旗山找女兒

▲枋寮警分局員警送婦人返家。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

枋寮警分局員警日前在派出所執勤，遇到1名83歲婦人求助，欲搭車前往高雄市旗山區找女兒，拜託警方代叫計程車，警方擔憂其安全，主動查詢聯絡方式，與其女聯繫後得知她雖談吐清晰，卻無手機、行動緩慢，恐有危險。最終協助她平安返家，家屬感激警方的即時援助。

枋寮警分局建興派出所警員徐莉珊日前執行勤務時，接獲一名83歲洪陳姓婦人到派出所尋求協助，詢問警方是否能幫忙叫一輛計程車，要去高雄旗山車站附近找女兒，員警見她年紀不小，行動緩慢，擔心其獨自一人搭車恐有危險之虞。

由於婦人的子女都在外縣市工作，她身上也沒有手機可以聯絡家，警員戴士堯立即利用警政系統查詢其女兒電話聯繫；其女向警方表示，母親雖對談如流，但年紀已大行動也緩慢，身上又沒有行動電話可以聯繫，擔憂若讓其獨自搭乘計程車前往旗山，恐有安全的疑慮，請求警方協助將她帶返家，並會聯繫住在枋寮鄉親戚過去探望母親，家屬事後非常感謝枋寮警方細心且熱心的協助。

分局長盧恒隆肯定建興所同仁秉持著視民如親的工作態度，主動協助需要幫助的民眾，足資同仁表率！也呼籲，家中如有高齡長輩，應多加聯繫關心，得知其動向，以避免危害發生。