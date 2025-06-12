愛爾麗集團進軍首爾　結合韓國醫師植髮與頭皮管理技術

▲愛爾麗跨足韓國醫美市場，為台灣佈局亞洲生髮療程。

圖、文／愛爾麗提供

愛爾麗集團宣布進軍韓國醫美市場，並與江南地區資深植髮醫師文建學合作，布局亞洲抗衰與生髮療程，預計7月再引進韓國頭皮管理品牌，打造跨國整合醫療新模式。

今年正值愛爾麗集團成立25週年，選擇此時擴張韓國市場，並不令人意外。據集團說法，常如山董事長早有意將抗衰醫美版圖擴展至亞洲其他國家，韓國與日本皆是評估目標，而韓國之所以成為第一站，關鍵在於當地在「自然生髮」、「生髮技術」等領域的成熟度已明顯優於台灣。

「我們不只是去複製，也要交流學習，把好的技術帶回台灣」，愛爾麗說得很直白，也很務實。愛爾麗擴張韓國生髮版圖，令人好奇常如山董事長是否成為第一個受益者？他哈哈大笑說：「是啊！我天生髮量少、又怕熱，頭髮長年超短，現在有了新技術，一定要嘗試當『髮量濃密歐巴』。」

與愛爾麗集團合作的，是由文建學（문건학）院長領導的植髮診所。文醫師在植髮領域擁有超過15年經驗，累積完成超過2,000萬株毛囊移植，並以高達95%的毛囊存活率著稱。他的技術結合精準醫學與藝術美感，專注於打造自然、和諧、具個人特色的外貌，生髮技術三大特點如下：

1. 根據臉型訂製髮際線

文醫師會在術前依據每位患者的臉型與五官比例，精細設計髮際線。例如：長臉者透過下壓式設計可柔化輪廓，方臉則透過圓弧線條達到視覺柔化效果，甚至可設計美人尖。這些細節都展現了他對美學與醫學結合的高敏感度。

2. 重現自然髮流

文醫師強調髮流設計的重要性。他會仔細考量每株毛囊的粗細、根數與方向，讓新生髮絲順應自然流向生長，不會出現呆板、突兀的線條。他認為，這不是單純的醫療處置，而是重建自然樣貌的藝術創作。

3. 快速恢復，幾乎無疤

採用FUE（毛囊單位提取）技術，屬微創、不需縫合的植髮方式，一株一株精細植入，術後2～3天即可恢復日常生活，幾乎不留可見疤痕。這對希望快速復原、不影響社交與工作的族群特別重要。

愛爾麗集團的生髮療程分為三大區塊：包括頭皮健康管理、非侵入式自然生髮（涵蓋生長因子、外泌體、PRP導入與最新1927銩雷射技術），以及由韓國文建學醫師主導的專業植髮手術。

這套從預防掉髮到髮型改造的全流程規劃，滿足不同階段與需求的顧客。未來，集團也將安排台灣醫師赴韓交流學習，將國際技術導入本地診所，建立屬於愛爾麗的亞洲醫美技術循環。

同時，考量多數人對於海外醫美療程後的售後照護有所疑慮，愛爾麗集團也明確表示：凡赴韓透過MOPRO CLINIC－文建學醫師的植髮，顧客回台後皆可於全台愛爾麗診所獲得完整且專業的術後照護服務，讓跨國療程也能享有在地安心保障。