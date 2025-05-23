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嘉義市警察局詐騙案件減少33%　榮獲打詐英雄獎

▲▼ 公私協力 全嘉打詐 你我都是打詐英雄 。（圖／嘉義市警局提供）

▲▼ 警政署與愛爾麗集團公私協力共同推動強力打詐 。（圖／嘉義市警局提供）

記者翁伊森、潘鳳威／嘉義報導

為強化全民防詐意識，由警政署與愛爾麗集團共同推動「公私協力3.0—眾星雲集 打詐之星」策略，5月20日下午在愛爾麗大樓舉辦「2025打詐行動 榮耀時刻」頒獎典禮，表揚在反詐領域表現傑出的企業與地方警察機關，展現「公私協力、全民打詐」的具體成果。

嘉義市警局表示，114年1-3月平均詐騙件數142件、財損金額平均0.7億元，較113年8-12月平均件數(213件)減少33%、財損金額(1.2億元)減少42%。

▲▼ 公私協力 全嘉打詐 你我都是打詐英雄 。（圖／嘉義市警局提供）


依近5個月的受理數、破獲數、攔阻金額、查緝詐欺集團等指標，嘉義市政府警察局查獲詐騙集團17團225人，攔阻6,800餘萬元、查扣不法所得2,972萬元，榮獲縣市組第二名，由警政署署長張榮興親自頒發「打詐英雄獎」。

▲▼ 公私協力 全嘉打詐 你我都是打詐英雄 。（圖／嘉義市警局提供）

警察局局長沈炳信表示，打擊詐騙、是治安重點政策，也是一條需要全民攜手同行的長路；逐步減少詐欺發生、降低市民財產損失，是本局努力的目標，動員公部門擴大防詐宣導觸及層面，更要繼續整合各界力量、深化公私合作，強化金融機構、不動產抵押攔阻、即時挖掘喚醒被害人、鼓勵民眾檢舉詐欺車手等措施，全民防詐融入生活，共同守護財產安全。

▲▼ 公私協力 全嘉打詐 你我都是打詐英雄 。（圖／嘉義市警局提供）

 
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