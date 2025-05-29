植髮竟送命！2印度男「眼凸臉腫」痛苦亡　恐怖庸醫根本沒執照

▲假醫師蒂瓦莉（左）和其中一名過世患者杜貝（右）。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

印度北方邦（UP）發生駭人案件，2名男子接受植髮手術，卻雙雙在48小時內身亡，並且症狀都相當悽慘。當局調查才發現，替他們執刀的「醫師」，竟然根本沒有執照。

《每日郵報》報導，「女醫師」蒂瓦莉（Anushka Tiwari）沒有接受過任何培訓，也並未取得任何執照，卻在YouTube自稱皮膚科醫師，談論頭髮護理等知識，至少害死2名無辜患者。

今年3月，37歲工程師杜貝（Vinit Kumar Dubey）前往蒂瓦莉的診所植髮，2天後卻因為腦部感染在醫院病逝。根據遺孀說法，他生前臉部嚴重腫脹，「看起來就像一顆氣球，他的眼睛也凸出來了，我甚至認不出他。」

遺孀表示，杜貝剛剛完成博士學位，並被一間頂尖美國企業錄取，想要趁機改頭換面，未料斷送性命。當局調查後發現，這起病例存在重大醫療疏失，患者罹患糖尿病與高血壓，卻仍進行手術，才會發生腦部細菌感染致死。

去年11月，32歲工程師卡蒂亞爾（Mayank Katiyar）也在同診所植髮後喪命。根據母親說法，兒子手術當天下午5時回到家，半夜卻痛到大哭，全臉腫脹發黑，隔天早上已經看不見，並且呼吸困難，最後躺在她的大腿上斷氣。沒想到，醫師蒂瓦莉不僅封鎖家屬電話，還完全神隱、找不到人。

蒂瓦莉逃亡數周後，終於在26日自行投案，因為涉嫌過失殺人罪被捕，如今終於在法庭上認罪。據悉，她的診所是以丈夫的名義登記，當局正在進一步調查案情細節，包括診所內其他醫師是否擁有執照，全案預計6月6日開庭審理。