館長赴上海掀炫風　陸委會提醒對等尊嚴交流：避免觸犯兩岸條例

▲館長赴上海參訪掀起話題討論。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）



記者陳家祥／台北報導

網紅「館長」陳之漢10日抵達上海展開中國行，行程中幾乎天天直播引發不少討論，他還稱「兩岸和平是政府該做的，政府不做我來做」。對此，行政院提醒，前往中國交流的時候應該避免掉入統戰陷阱的風險；陸委會則重申，兩岸交流應去政治化、去統戰化、去風險化，提醒國人到中國大陸交流要秉持對等尊嚴原則，避免有觸犯兩岸條例相關規範的情形。

館長11日在行程中，喊出「兩岸一家親」，還說賴政府不對話，總是要有人對話，「他也來這了」，並稱希望兩岸永遠保持和平，「自己人不打自己人」。館長還喊出「兩岸一家親」，認為人民一家親沒有不好，畢竟現在是世仇。

行政院發言人李慧芝說，政府不斷強調，一直支持兩岸對等尊嚴、健康有序的交流，兩岸交流應該要去政治化、去風險化、去統戰化，也不斷提醒大家，前往中國交流的時候應該避免掉入統戰陷阱的風險。

陸委會綜規處副處長陳淑媚說，陸委會已經在記者會上有說明，她再次強調，致力維持台海和平穩定是政府一貫的政策立場，政府支持兩岸健康永續交流，也認為兩岸交流應該去政治化、去統戰化、去風險化，我們也再次提醒國人到中國大陸交流，應該要秉持對等尊嚴原則，避免有觸犯兩岸條例相關規範的情形。