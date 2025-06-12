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詐騙仿冒對象排行榜曝光！　主播財經網紅、商界名人都上榜

▲▼數發部次長林宜敬出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

▲數發部次長林宜敬出席行政院會記者會。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

數位發展部今（12日）在行政院院會陳報「網路詐騙通報查詢網成效」。在數發部的報告中，特別統計詐騙廣告最常被仿冒的公眾人物，綜整臉書粉專、貼文以及LINE的下架狀況，排名第一的是元大銀行，合計共5041件；第二名則是知名分析師何丞唐，合共2862件；第三名則是知名股票買賣操作平台商三竹資訊股份有限公司，合計共2794件。其他還包括國泰金控投資長程淑芬、知名網紅柴鼠兄弟、名主播許貴雅、名分析師郭哲榮等人都上榜。

行政院長卓榮泰說，因應網路詐騙廣告日新月異，請數發部持續針對網路廣告平台內容進行風險評估，並整合詐騙案例、使用者行為模式及廣告特徵，以實現更準確的詐騙風險預測與即時攔截。

另外，卓榮泰也請內政部、法務部及金管會等相關部會共同協作，合力打造堅強的防詐聯防體系，在查詢通報之後，更要能向上溯源，追緝不法詐騙集團以斷後患，才能夠遏止集團繼續犯案。

▲▼數發部打詐懶人包。（圖／數發部提供）

▲數發部公布詐騙集團仿冒對象排行榜。（圖／數發部提供，點圖放大）

數發部在113年建置《網路詐騙通報查詢網》，作為通報疑似詐騙訊息之平台。據統計，113年9月30日起截至目前為止，已累積超過1萬7千次下載量，並接獲通報疑似詐騙訊息逾22萬則，經分案相關部會審查結果，已確認其中約12萬則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok等四大平台業者下架。

數發部指出，目前已有2384位民眾通報過疑似詐騙內容，其中28位民眾各自累計通報次數更高達1000則以上。由此可見，民眾對於詐騙訊息敏感度提高，並且能及時使用通報查詢網反應通報，減少受害機會。

目前網路詐騙通報查詢網通報訊息來源包含：一為民眾通報，二為數發部AI主動式掃描，三為遭仿冒的公眾人物主動通報。查詢網在接獲通報後，會先分案至相關部會，由公眾人物或各部會確認為詐騙訊息後，再通報平台業者依規定下架。

數發部說，統計發現最常被仿冒的公眾人物主要為金融投資產業領域，目前已有超過500位公眾人物使用通報查詢網通報案件，其中包含部會與縣市首長、立法委員、主播網紅，甚至商界名人等公眾人物。數發部透過AI主動式掃描觀察到偽冒名人詐騙廣告量，從113年5月起每週3萬餘筆，近期下降至每週不到千件。

▲▼數發部打詐懶人包。（圖／數發部提供）

▲數發部說明詐騙訊息通報處理流程。（圖／數發部提供）

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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