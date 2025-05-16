獨／網瘋傳鼎泰豐台中二店落腳水湳流行音樂中心　總部回應了

▲知名連鎖餐廳鼎泰豐在台中僅在大遠百地下一樓設櫃，網傳總部將在台中水湳開設二店，但遭總部否認。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

以美味多汁的小籠包聞名的連鎖餐飲「鼎泰豐」廣受全球老饕喜愛，但在台中僅有一間門店，位在台中大遠百地下一樓。近日Threads瘋傳，台中鼎泰豐二店將落腳水湳重劃區，確切地點可能在台中流行音樂中心，讓網友們備受期待。對此，鼎泰豐台北總部以及台中市新聞局也回應了。

網友在網路上貼文，台中流行音樂中心明年底正式營運，目前包括鼎泰豐、Lawry’s、室內滑雪場、露天餐酒館，以及影城都將入館。但對此，台中市新聞局也回應，外包廠商尚未啟動招商計畫；鼎泰豐官方則表示，目前在台中沒有設點以及拓店計畫。

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實際上，台中鼎泰豐二店設在近來最熱門的北屯區傳言已流傳許久，除了網傳的台中流行音樂中心之外，還包括被新光三越視為勁敵、即將在年底開幕的漢來洲際購物中心，但記者去電詢問漢來洲際以及鼎泰豐，雙方都否認有此計畫。

據悉，以有溫度的服務、美味餐點聞名的鼎泰豐，遲遲無法在台中拓點的原因係因人力嚴重短缺影響，這也是目前全台餐飲業心中的痛，因此消費者敲碗的台中二店可能還得再等等。