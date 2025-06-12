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永康中心最大徵才6/14登場　近2千職缺等你來卡位

▲永康就業中心預告6/14將辦理年度最大規模徵才活動，邀請34家企業進駐，釋出近2,000職缺搶才。（記者林東良翻攝，下同）

▲永康就業中心預告6/14將辦理年度最大規模徵才活動，邀請34家企業進駐，釋出近2,000職缺搶才。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

畢業潮與轉職季齊發，勞動部雲嘉南分署永康就業中心將於6月14日（六）上午9時至12時，在台南大學附中活動中心（永康區中山南路948號）舉辦年度最盛大徵才活動「蛇年運轉 職場薪機」，邀集34家企業、釋出近2000個職缺，針對青年、轉職者與二度就業婦女，提供一站式就業媒合服務。

▲永康就業中心預告6/14將辦理年度最大規模徵才活動，邀請34家企業進駐，釋出近2,000職缺搶才。（記者林東良翻攝，下同）

本次徵才橫跨科技、製造、餐飲與零售等多元產業，包含統一實業、志鋼金屬、緯穎智造與王品餐飲等知名品牌。逾7成職缺薪資達32K以上、3成達40K以上，更有研發工程師提供月薪100K高薪。永康就業中心指出，4成職缺免經驗門檻低，尤適合首度尋職青年與轉職者，涵蓋工程師、行政、門市、作業員等多元職種。

▲永康就業中心預告6/14將辦理年度最大規模徵才活動，邀請34家企業進駐，釋出近2,000職缺搶才。（記者林東良翻攝，下同）

呼應大專生求職需求，今年首設「青年尋職冒險館」，提供履歷健檢、模擬面試與職涯諮詢，並設「青年服務台」說明政府補助措施，協助25,000名在地畢業生提早卡位職場。主任李奇玫鼓勵青年走出迷惘，勇敢探索：「就業，不該只靠運氣；從活動出發，找到屬於你的方向。」

活動同時也貼心為婦女重返職場打造支援系統，推出「親子友善諮詢區」、「二度就業婦女專區」，提供託育陪同、職涯引導與彈性工時職缺。符合資格的求職婦女更可申請最高3萬元就業獎勵金，降低復職經濟壓力，兼顧家庭與工作彈性。

▲永康就業中心預告6/14將辦理年度最大規模徵才活動，邀請34家企業進駐，釋出近2,000職缺搶才。（記者林東良翻攝，下同）

現場還安排職訓成果展、手作DIY體驗、限量早鳥禮與線上問卷好禮等，營造輕鬆互動氛圍，讓找工作不再是壓力，而是一次職涯冒險。永康就業中心呼籲有意尋職的民眾踴躍參加，把握一次探索未來、轉動人生的機會。

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