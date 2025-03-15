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山區就業嘉年華　台南永康中心為偏鄉注入新願景

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心15日在玉井區淺山故事館舉辦徵才活動，計有6家廠商釋出超過300個工作機會，吸引眾多民眾前來求職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心15日在玉井區淺山故事館舉辦徵才活動，計有6家廠商釋出超過300個工作機會，吸引眾多民眾前來求職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

勞動部雲嘉南分署永康就業中心15日在玉井區淺山故事館舉辦徵才活動，計有6家廠商釋出超過300個工作機會，現場更集結多元市集、就業促進課程、視障按摩體驗及企業衣物捐贈，將就業服務資源一次帶入偏鄉，台積電更響應本次活動前進山區提供就業機會，成為全場活動亮點，吸引眾多民眾前來求職。

勞動部雲嘉南分署表示，因年初山區地震頻傳，造成許多災損進而影響居民生計，永康就業中心乃發起「偏鄉就業服務專車-偏偏就服你」計畫，將工作機會、就業促進課程及就服資源帶進山區，首次與「玉井淺山市活動」結合，提供就業服務、山城農業及文化藝術等活動，希望帶給參加民眾不一樣的感受體驗！另外，為讓偏鄉民眾可以就近參加本分署開辦的就促課程，特於今早辦理一場「手機行銷創業課程」，請老師教導如何運用手機行銷來增加農產品的曝光度，本課程一推出立刻秒殺，現場學員反應熱絡深獲好評。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心15日在玉井區淺山故事館舉辦徵才活動，計有6家廠商釋出超過300個工作機會，吸引眾多民眾前來求職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

今日活動要特別感謝宏遠興業及齊虹實業，一起響應「捐贈衣物助弱勢活動」，兩家公司善盡社會企業責任愛心溫暖人間，捐贈上百件衣物給災民及中低收入戶，此善舉除了讓災民安定身心重建家園外，也讓有上班衣物需求者藉此增加面試的自信心，助民眾重返職場。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心15日在玉井區淺山故事館舉辦徵才活動，計有6家廠商釋出超過300個工作機會，吸引眾多民眾前來求職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

曾文溪產業觀光發展協會理事長蘇建誌表示，淺山市集今年是辦理的第6屆，永康就業中心初來洽談時，希望縮短城鄉差距將更多的就業資源帶來偏鄉，與本協會的理念不謀而合，很開心透過這次的合作將更多的人潮帶進玉井，一起活絡在地經濟與創造就業機會。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心15日在玉井區淺山故事館舉辦徵才活動，計有6家廠商釋出超過300個工作機會，吸引眾多民眾前來求職。（圖／記者林東良翻攝，下同）

住玉井區28歲的李姓青年說，原本在外縣市上班，知道今天有台積電徵才特別前來參加，希望有機會可以錄取不再北漂；另外和朋友來逛市集37歲的王小姐，看到下午有徵才活動決定留下來面試，因自己是讀日文系，台灣矽科宏晟科技有日文翻譯人員，薪資待遇都不錯，期待這次面試後有轉換工作的機會。

▲勞動部雲嘉南分署永康就業中心15日在玉井區淺山故事館舉辦徵才活動，計有6家廠商釋出超過300個工作機會，吸引眾多民眾前來求職。（圖／記者林東良翻攝，下同）
本次永康中心將多樣化的就服資源帶入山區，並與在地知名活動結合辦理，會場搭配「就業大轉盤」的互動式遊戲，讓民眾藉此了解勞動部推動的各項促進就業方案，現場亦提供山區最新工作職缺，讓有求職需求者由就服員進行推介，走動式的服務創造了有別於以往的活動效益。「偏鄉就業服務專車」將持續提供更多元更符合民眾需求的服務，未來也會繼續開往其他偏鄉地區提供服務，期能讓更多民眾受益。

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關鍵字：

就業嘉年華台南永康中心偏鄉

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