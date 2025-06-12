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6.4地震警報響了！「台人當下一幕」萬人爆共鳴：真的欸

▲▼中度颱風卡努襲台,內湖地區大賣場湧現搶買生鮮食品人潮,目前蔬菜類及肉類供應正常,價格沒有明顯波動,冷凍食品及泡麵等大受歡迎,美食街用餐民眾比平常少,部分店家因為颱風假沒有營業。（圖／記者姜國輝攝）

▲網友直呼，地震當下，台人依舊冷靜吃飯。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

昨（11日）台灣東部海域晚間7時發生規模6.4地震，前中央氣象局地震測報中心主任郭鎧紋表示，未來1個月再出現規模6以上的地震機率較高。而一名網友觀察發現，地震狂搖當下，許多台人似乎搖習慣了，「不管在吃飯還是洗澡都不會跑！」文章引發萬人爆共鳴，「一定是先發限動跟便利貼，深怕沒跟上這波！」

昨晚全台20縣市國家級警報大響，一名網友在Threads哭笑不得直呼，台灣人的習性是，「地震警報響了，不管在吃飯還是洗澡都不會跑！」

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文章一出，引來萬名網友爆共鳴，紛紛曝地震當下內心小劇場，「靜靜的在原地等它搖完，還會在原地一直喊：地震好可怕，然後搖完...沒事」、「我：幹幹幹搖超大，好恐怖，（依舊坐在原地沒有要起身的意思）」、「地震了..倒頭繼續睡」、「台灣人什麼大大小小的地震沒遇過，以不變應萬變」、「真的欸！警報響了正在買晚餐，大家繼續排隊等結帳，滑手機的滑手機，吃飯的低頭繼續吃飯」、「我在店面吃火鍋，完全沒人站起來」、「會猶豫很久想說要不要跑 決定要跑時地震已經結束了」、「我先看魚缸水會不會跑出來」、「先懷疑是不是貧血頭暈」。

不少人也自嘲，「先把警報截圖，接著原地感受地震，完了以後發限動」、「一定是先發限動跟便利貼，深怕沒跟上這波」、「地震第一反應：喔地震欸（發限動然後繼續玩手機）」、「第一個舉動都是先截取國家警報通知」、「正常是：趴下、掩護、穩住；實際是：先截圖、等地震、發限動」。

氣象署地震測報中心主任吳健富指出，這次地震成因主要是菲律賓海板塊、歐亞大陸板塊碰撞引起，這次震央位於板塊交界的隱沒處，屬於東部地震帶，過去52年間有15個規模5以上地震，深度也都滿淺的（20至30公里），後續餘震不會太多，但未來3天還是要留意規模5至5.5的地震。

吳健富透露，這次地震搖得比較久，靠近震央的花東地區震度多為4級，中部地區普遍為3級，北部及南部多為2級；但台北市因盆地或高樓效應，體感上會覺得更加搖晃，這也是為何預警系統去年9月起採用新標準，針對可能達到3級以上的地區發出災防告警。

《聯合報》報導，郭鎧紋表示，這次規模6.4地震相當於釋放2顆原子彈能量，也是今年1月21日嘉義大埔規模6.4地震後，相隔141天再出現規模6以上地震；根據歷史數據，通常發生一個大地震後，未來30天再出現規模6地震的機率較高。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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