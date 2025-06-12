氣象署示警：3天內防規模5以上餘震！　連江縣首次發國家警報

記者柯沛辰／綜合報導

台灣東部海域11日晚間7點發生規模6.4地震，除金門縣外，全國20縣市國家級警報大作，也是連江縣首次收到災防告警。氣象署地震測報中心主任吳健富表示，這次地震深度僅30.9公里，屬淺層地震，是菲律賓板塊和歐亞大陸板塊碰撞引起，儘管後續餘震不會太多，但未來3天仍須留意規模5以上餘震。

吳健富指出，這次地震成因，主要是菲律賓海板塊跟歐亞大陸板塊碰撞引起，這次震央位於板塊交界的隱沒處，屬於東部地震帶，過去52年間有15個規模5以上地震，深度也都蠻淺的（20至30公里），後續餘震不會太多，但未來3天還是要留意規模5至5.5的地震。

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▲地震震度分布，橘色4級、黃色3級，綠色2級，全台有感。（圖／NCDR）

吳健富透露，這次地震搖得比較久，靠近震央的花東地區震度多為4級，中部地區普遍為3級，北部及南部多為2級，但台北市因盆地或高樓效應，體感上會覺得更加搖晃，這也是為何預警系統去年9月起採用新標準，針對可能達到3級以上的地區發出災防告警。

吳健富表示，這次災防告警發了一連三報，並隨地震數據即時演算，第一報針對南投縣、嘉義縣、台東縣、花蓮縣4縣市；第二報包括本島剩於所有縣市；第三報告警距離震央358公里的連江縣，而這也是氣象署首次針對連江縣發布國家級警報。至於距離362公里的金門縣，數據逼近門檻，但未達發布標準。

▼這次6.4地震由菲律賓板塊和歐亞大陸板塊碰撞引起。（圖／NCDR）

▼台灣東部海域11日晚間7點發生規模6.4地震。（圖／中央氣象署）