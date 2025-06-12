6.4強震後僅1起餘震　粉專喊不尋常：台東山區暴雨期做好防範

▲昨晚台灣東部海域發生規模6.4地震。（圖／氣象署）



生活中心／台北報導

昨（11）晚台灣東部海域發生規模6.4的地震，氣象粉專「觀氣象看天氣」指出，今年以來，琉球海溝至花東近海已多次發生規模5至6的中型地震，然而此次地震有些不同，強度相似的地震通常會引發至少5起有感餘震，但截至今（12日）凌晨，僅觀測到一起規模5餘震，引發了不少擔憂。粉專表示，希望在即將來臨的暴雨期間，不會再發生更強的地震。

粉專指出，昨晚地震雖然最大震幅不劇烈，但持續的低頻搖晃給人留下深刻印象，正是隱沒帶型地震的典型特徵。

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觀氣象看天氣表示，今年以來琉球海溝至花東近海的地震頻繁，其中包括5月5日的地震和2022年3月23日的6.7強震，震央位置與昨晚的地震相似。雖然這些地震規模不同，不過震度放大效應出現在苗栗市以南、中彰雲嘉南花、台東市以北，其他像是新竹丘陵、五分山、新店雙和都屬於局部地形放大效應。

觀氣象看天氣表示提醒，高地動速度及地動加速度合而為一就會釀災，因為能量往西偏西南西傳遞，當用6.7的規模來看，現北部震度雖有增加但沒太大幅度，反而高屏震感變強了不少，因此中南部平地跟東部才是最危險的。

另外，儘管這類強度的地震通常會引發多次有感餘震，但截至目前，餘震數量遠少於預期，僅出現一起規模5的餘震，這一點引發了更多的擔憂。粉專提醒，民眾應保持警覺，特別是在面對即將來臨的暴雨和可能的餘震。