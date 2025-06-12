獨／直擊畫面曝！婦闖紅燈「人肉炸彈」撞飛騎士　2英雄警官曝光

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市兩名警官，昨（11）日晚間正巧在前金區中正四路與自強路口聊天，驚見一起轎車闖紅燈撞飛機車騎士的重大車禍。面對突如其來的巨響與混亂，兩位警官毫不猶豫，第一時間便衝上前，吳震直奔肇事車輛了解情況，周信宏則立刻上前關心並保護被撞騎士，同時指揮交通，避免二次事故。

▲吳震（藍襯衫）協助擺放三角錐，周信宏（黑衣）在路口指揮交通來保護受傷騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

昨日晚間六點四十分左右，一聲巨大的撞擊聲響劃破高雄市前金區中正四路與自強路口，一輛汽車疑似闖紅燈，直接撞上一輛通過路口的機車。巨大的撞擊力道讓機車騎士當場被撞飛，整個人彈到汽車擋風玻璃後又重摔落地，機車騎士呆坐在地上，一時之間還搞不清楚發生了什麼事。肇事汽車則緩緩通過路口，直到快接近人行道才停了下來，擋風玻璃也因撞擊而嚴重凹陷。

▲周信宏沒有任何防護裝備，用肉身保護騎士 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳震（紅圈）第一時間上前關心肇事駕駛 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳震衝上前去關心肇事駕駛，這才發現是一名61歲的婦人，他說請婦人熄火，但婦人似乎整個人是慌掉了，人還在車上東摸西摸，不知道在做什麼，直到吳震請她下來，她才意識到自己似乎已經闖了大禍。而周信宏則是第一時間立即關心騎士情況，並且就站在騎士旁邊幫忙指揮交通，就怕再次發生二度傷害，他沒顧到自己安危，而吳震立刻也從婦人車上拿下三角錐，拿到騎士旁邊擺放。

由於車禍地點旁邊就是前金消防分隊以及前金分駐所，所以員警以及救護人員也迅速抵達了現場，眼看肇事婦人以及受傷騎士都有被妥善照顧，現場有人可以接手，所以這兩名在第一時間協助車禍處理的警官，也默默消失，婉拒記者採訪，成了這起車禍當中的無名英雄。

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▲2名警官在派出所同仁以及救護人員抵達之後，默默離開現場 。（圖／記者吳奕靖攝）