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高雄某葬儀社「偷拍亡者當素材」！戲笑喪家「叫火校隊」家屬崩潰

高雄某葬儀社未經家屬同意，將亡者及家屬照片PO上網。（圖／翻攝畫面）

▲禮儀師未經同意拍攝儀式過程且po網，家屬感覺被戲謔。（圖／翻攝畫面）

圖文／CTWANT

高雄市近日發生一起喪葬爭議事件！一名家屬指控當地一家葬儀社在未經允許的情況下，擅自拍攝亡者照片以及喪家在火葬場祭拜跪拜的畫面，並將相關內容上傳至個人社群媒體作為宣傳素材。該名禮儀師甚至在限時動態中以輕佻語氣，搭配燒庫錢畫面寫著「轉帳囉！」還戲稱家屬為「最佳叫火校隊」，引發家屬強烈不滿。

事件發生於高雄殯儀館，一名家屬控訴，奶奶近日過世後，他們經人介紹委託該葬儀社辦理後事。告別式當日，親屬悲痛送別，卻沒料到禮儀師與工作人員暗中錄影拍照，將火化及祭拜過程全數上傳至社群。家屬發現亡者正面照也未做馬賽克處理，痛批「完全不專業也不在乎家屬的悲傷跟隱私，聽說背景很硬，葬禮對家屬來說已經是很傷心的事，還遇上這麼爛的葬儀社。」

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▲▼ 。（圖／）

▲喪家一行人全入鏡，完全未做馬賽克處理，上頭的鴨子貼圖是家屬自己加的。（圖／翻攝畫面）

更令人無法接受的是，根據傳統民俗，家屬於火化時需對亡者喊「火來了快跑！」該禮儀師竟戲稱這段悲痛喊聲為「最佳叫火校隊」，形容遺屬「很會叫」，被質疑極度不敬且毫無同理心。

面對批評，涉事禮儀師回應聲稱「叫火校隊」是給同仁的稱呼，並辯稱所拍畫面皆為側拍、並未清楚拍到人臉。針對「轉帳囉」的說法，他解釋燒庫錢是俗稱地府銀行轉帳的幽默表述。

該名禮儀師強調，上傳內容是出於對工作的熱情與紀錄生活的習慣，並表示：「我們沒有什麼背景硬，靠的是雙手打拼出來，全都是市井小民，謝謝您給的考驗， 我們的努力也功虧一簣了」最後他也警告，如再有不理性的留言，不排除提起法律訴訟。

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