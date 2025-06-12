2寶媽拋頭露面工作　成為「竹科媽媽界」魯蛇

▲新竹縣市都市發展與基礎建設長期失衡，導致學生通勤困難，通勤時間動輒1、2小時，家長只能每日接送。卓以長期接送2個孩子，就連腿傷也照常每天開車上陣。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

45歲的卓以（化名） 讓我們搭便車，去新竹火車站接老大下課。她把孩子從私校轉到公校，堅持親送，兩個孩子分別就讀苗栗的高中、竹北的國中。她手機設滿鬧鐘；以當天行程為例，她早晚接送2子往返學校、車站、補習班與家中，至少8趟。

直到她起身，我們才發現她左腿套著固定傷肢的護具，她說腿受了傷，但不影響開車。在新竹火車站接到老大，她遞上親手做的便當，送老大去補習，返回店裡打理店務，再送老二去補習。

[廣告]請繼續往下閱讀...

店裡，指的是卓以開設的選品店。她具正式教師資格，2009年，她隨任職IC設計公司的先生落腳新竹，公立學校教職難覓，她在清大擔任助教；成為媽媽後，她希望花時間照顧孩子，故而租下店面，二樓用作育兒空間，媽媽們常來說故事，也可在此稍作喘息，彼此看顧小孩。

▲受訪這天，卓以傍晚開車前往新竹火車站，接回剛從苗栗搭火車下班的老大。她預先準備日式冷便當，孩子便能帶去補習班吃晚餐。

卓以是澎湖人，童年徜徉玄武岩與石滬的臂彎，與海洋緊密連結。她在台灣本島取得學位與教師資格後，曾回澎湖任教。婚姻與育兒改變了回鄉計畫，來到新竹十多年，她從菜鳥竹科媽媽變得深沉老練，觀察當地的主流教養方式，至今仍沒適應。

開口就問先生任職公司，直接把妳階級化

「有些媽媽打招呼的起手式是：『妳老公也在園區工作嗎？』如果答是，對方就會追問：『喔，哪家公司？』」光是練習如何回應，卓以就練習超過10年，「我不喜歡這樣。以前如果想句點對方，我會答『小公司啦』，結果有次被對方發現我老公在大公司上班，覺得我不真誠。現在，我如果不想回答，就會說：『做IC設計的』。」

她認為，這已不是禮貌與否的問題，而是涉及以職業與收入為基礎的階級意識與比較，大廠工程師象徵高收入、高社會地位，「一開口就問妳先生任職的公司，就直接把妳階級化了啊。」

「我相信在都會區，例如台北，會有更扭曲的人際互動；但就算在台北，人際互動的方式也更多元。新竹的問題就是：這一切，都太單一了。」卓以曾在台北工作，首都的教育圈不至於讓她水土不服，但到了竹北，她逐漸發現，媽媽們從工作、生活、集體意識，到下一代的教育，都被限制在既定框架中，「她們的追求都好相似，都希望孩子『和爸爸一樣』，會讀書、有好成就。」

她其實可以理解這群媽媽，「她們之前的學歷蠻好，工作都不錯，如果是被迫離開職場、不得不照顧小孩，小孩就是她們的舞台，她們當然要想辦法耕耘。」「例如，讀書會就是非常好的名目，有些讀書會類似小型政治舞台，某些媽媽會趁機結交孩子學業成績優異的媽媽，認為那個媽媽有辦法栽培小孩考上竹中、竹女、實驗（高中），『我一定可以從她身上學到一些東西』。」

卓以不想培養孩子進入第一志願，卻也不忍孩子因成績不夠優異，產生社交困境與自尊受傷。孩子初上私立小學時，隔壁坐著念全美語幼兒園的女孩，只因口說程度不如女孩，對方家長就向校方抗議「我女兒是來學習的，不是來教別人英文的」。最後卓以的孩子仍被轉班。

卓以說，當年讓孩子低年級就讀私校，是一個時間貧窮的母親的權宜之計。彼時她正創業，私校低年級可讀全天班，無需另覓安親班。升上中年級，卓以立刻將孩子轉回公立體系。2016年，私立康橋國際學校在新竹成立，鄰居紛紛把孩子轉到康橋。鄰居說：「康橋來，很好啊！」她反問有什麼好？鄰居答：「房價會漲啊！」

我是竹科媽媽界的魯蛇

卓以當初堅持不當全職家庭主婦，拿出存款開店，連公婆都支持，卻遇到外部阻力—先生的公司同儕，「老公同事說：『幹嘛讓你老婆開店？賺不了什麼錢，還要拋頭露面。 』」

「他們其實是想做安全的選擇。比如有清大老師曾來店裡看我，問我：『這附近，有人來收保護費了嗎？』從這角度看，一個女人在路邊開店，無法預測誰會推門進來，確實有危險。」卓以試著同理先生的同事，「工程師往往希望老婆選擇安全的職業，他們認為，在家顧小孩就是安全的職業。他們想『提醒』我老公：『（開選品店）才賺那麼點錢，有必要讓你老婆冒險嗎？』」

「有些媽媽客人知道我老公任職的公司，會問我：『妳幹嘛出來開店？』這跟男人問我老公『幹嘛讓老婆拋頭露面』，其實是一樣的意思。」她回憶，多年前，新聞報導竹科媽媽群組的入群條件嚴苛，嚴拒「低端人口」，加入標準包括房產、父母學經歷、孩子學業成就。卓以問兩個孩子，這有沒有可能是假新聞？「兩個孩子想了一下，跟我說這新聞應該是真的。」

「現在，有人問起關新路的房子、讀數理資優班的孩子，我都直接說我沒有。我是竹科媽媽界的魯蛇。」她大笑，「我都跟兩個孩子說：『你們就是我的廢柴。』」

魯蛇媽媽是對母職成功模板的幽默抗議。事實上，卓以一直參與孩子學習，擔任故事媽媽志工。在許多家長把LINE暱稱改成「某某媽媽」的年代，她堅持不改名，「我就是我。我蠻希望保有主體性。有次去孩子班上講故事，我說：『你們都知道我是某某的媽媽，但其實，我的名字叫卓以，如果你喊我的名字，我會更開心。因為，自從生了小孩，很多人都不知道我的名字。』」

結果呢？「後來孩子同學真的都叫我名字，小朋友每次看到我，都叫我卓以！我說你們好厲害喔，原來，孩子們真的都會記得。」

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980



更多鏡週刊報導

深度報導／我的孩子捲不動 竹科「複製人家庭」的焦慮與突圍

【鏡相人間】辭掉天菜工作 護國群山後的竹科媽媽們