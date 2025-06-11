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去年33.9%公司「幫員工加薪」　今年更多有望創25年新高

▲▼貸款,現金,通貨膨脹,新台幣,房貸 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲主計總處公布最新工業及服務業調薪情形，今年最終的調薪廠商比率，有望超越去年再創新高。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者趙蔡州／綜合報導

行政院主計總處11日公布工業及服務業調薪情形，2024年調升薪資廠商占33.9％創下24年新高，而今年截至3月為止，已調升或預計調升員工薪資的廠商占比達32.5％，尚未決定的廠商占37.9％。主計總處指出，依往年經驗，加上目前強勁的出口看來，今年最終的調薪廠商比率，有望超越去年再創新高。

主計總處11日公布2024年工業及服務業經常性薪資調升情形統計結果，2024年調升員工經常性薪資的廠商占比達33.9％，年增3.2％，調薪人數占比達40.2％、年增2.2％，若加計年資晉級加薪之情形，調升薪資的廠商則會達到38.4％。

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今年1月截至3月底，已調升或預計調升經常性薪資（不含年資晉級加薪）的廠商占比達32.5％，尚未決定的廠商占37.9％，不調整的廠商占29.6％；員工規模100人至499人的廠商中已調升或預計調升的比率為67.5％，500人以上廠商甚至達到76％。

若以部門分別觀察，工業部門有36.5％廠商調升經常性薪資，高於服務業部門32.8％，若加計年資晉級加薪情形後，工業部門達到41.5%，亦高於服務業部門的37.2％。調升經常性薪資之員工人數比率方面，工業部門為46.8％，同樣高於服務業部門的35.8％。

各行業調薪的廠商比率以金融及保險業74.9％最高，製造業、電力及燃氣供應業、礦業及土石採取業均逾4成。若以調薪人數比率觀察，電力及燃氣供應業 93.9％最高，金融及保險業、礦業及土石採取業、製造業均逾5成，而營建工程業、不動產業則均不及2成5。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，今年目前仍有37.9％廠商尚未決定是否調薪，不過根據過往的情況判斷，未決定的廠商中會有部分廠商因營運情況優於預期而調薪，儘管未來仍有川普關稅政策、新台幣匯率波動等影響，但就目前強勁的出口來看，今年最終的調薪廠商比率，有望超越去年再創新高。

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