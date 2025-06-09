恐怖削鼻！超商聊天以為被取笑怒行兇　2男慘遭水果刀破相濺血

記者陳以昇／新北報導

新北市八里區中山路一段一處超商前，6日晚間40歲張姓男子等4人疑因不滿28歲戴姓及36歲饒姓民眾聊天時「取笑」他們，雙方一言不合爆發推擠衝突。張男步出超商後竟持水果刀攻擊2人，導致戴、饒2人被砍傷鼻子。蘆洲警分局獲報後立即派員處理，協助傷者送醫，並循線將張男等4名共犯查緝到案，全案訊後依傷害及妨害秩序等罪移送士林地檢署偵辦。

▼張男等4人與戴、饒2人從超商內拉扯推擠到超商外，張男持刀攻擊2人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

6日晚間9時許，蘆洲分局接獲通報，指稱八里區中山路一段一處超商前，發生一起糾紛且有民眾受傷，立即調派警力趕赴現場。警方到場後了解，受傷的2名被害人戴姓與饒姓男子，遭到一名張姓男子持水果刀攻擊，2人的鼻子均遭砍傷。警方隨即協助傷者送醫治療。

警方調閱相關監視器，迅速鎖定張姓嫌犯所駕駛的車輛，並循線將張男等4名共犯查緝到案。張男供稱他們一行人在超商內，以為戴、饒2人在聊天時取笑他們，心生不滿，於是雙方一言不合爆發激烈肢體衝突。沒想到，張男情緒失控，在走出超商後，竟持預藏的水果刀攻擊戴、饒2人，導致他們鼻子受傷，全案訊後張男等4人依傷害罪及妨害秩序等罪移送士林地檢署偵辦。

▼警方循線逮補張男等4人 。（圖／記者陳以昇翻攝）