亞大醫院婦科主任涉性騷仍持續看診　院方：醫師訴願中

▲亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌被1名女子指控，多次以看診名義對她襲胸、摸腿。（圖／截取自亞洲大學附屬醫院官網）

記者白珈陽／台中報導

亞洲大學附屬醫院婦科主任陳泰昌被1名女子指控，多次以看診名義對她襲胸、摸腿，案經台中市政府認定性騷擾成立後，陳竟還在醫院持續看診。亞大醫院今天（9日）回應，本案經社會局裁決後，醫師本人也依規提出訴願，目前正由承辦單位受理中；院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

據週刊報導，1名女患者2023年間找到陳泰昌就診，今年4月回診時，女子向陳反應，吃藥後感到不適，這時陳突然靠近問她：「你胸部會漲嗎？」接著以手背碰觸她的胸部；同月底去年4月30日，女子看診時再次反應吃藥會引發頭痛，陳泰昌堅持要她繼續服藥，接著問：「皮膚會不會乾？」並要她脫下口罩，來回觸摸她的臉頰、手臂，甚至還從她的腳踝往上摸到大腿，後來陳又詢問：「做那件事夠不夠滋潤？需不需要潤滑？」

女子意識到不對勁，看診結束後便拿著驗血報告，到另外2家醫院就診，另外2位醫師都說驗血報告沒問題，吃補品就可以改善，陳泰昌卻開抑制荷爾蒙的藥物給她，她雖曾向醫院反映，醫院卻不管。過程中，醫院曾回函女患者說，因該案「已由司法機關受理，有關案情，本院尊重調查機關，不宜再介入個案」。

對此，亞大醫院今天回應，本案日前經社會局裁決後，當事醫師本人也已依規定提出訴願，目前正由承辦單位受理中。院方靜候最終審議結果，若最後調查屬實，將依情節嚴重程度，召開人評會議討論懲處。

亞大醫院說，院方十分重視民眾投訴案件，去年5月9日當天接獲來電申訴，當下即安排人事室女性員工聯繫，並給予關切了解過程，同年5月20日也主動去電關懷並了解處理進度，同時5月29日再邀請當事人到院，經詳實紀錄後，全案全程均依規定辦理。

亞大醫院強調，有關於當事人質疑醫院處置過程感受不佳乙事，本院將會持續加強內部同仁教育訓練及提升溝通技巧，避免類似誤解情事再次發生。

台中市政府社會局說明，該案經台中市性騷擾防治審議會重行調查及訪談兩造當事人後，決議性騷擾事件成立；該名醫師已向市府提出訴願，將由訴願委員會審議。

衛生局也指出，亞大附醫於接獲申訴後，已召開2次專案會議進行評核，並將針對跟診流程及醫療處置SOP進行檢討，以維護病患就醫安全。

衛生局說，針對該名醫師涉及性騷擾事件，除依性騷擾防治法辦理外，市府將依法調查，若經調查有利用執行業務機會違背醫學倫理情事屬實，將依醫師法第25條第4款規定，將該名醫師移付懲戒。