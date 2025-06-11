二度被問「你哪國人」！館長直回「中華民國啊」嗆網友：腦袋有洞

▲館長回到車上後又被網友問「你是哪國人？」他做出回應。（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

圖文／鏡週刊

網紅「館長」陳之漢昨（10日）抵上海展開中國6日行，今（11日）上午遭中國人突襲詢問「你是哪國人？」但他沒有正面回應，挨酸不敢回。後來回到遊覽車上後，館長再被問同樣題目，不滿回嗆網友為何要一直問這問題，「中華民國啊！怎麼了嗎？」「這些人真他X腦袋有洞」。

館長沒有正面回應問題後，後來搭上遊覽巴士，開始回應直播聊天室問題，當他看到又有人問「你是哪國人？」時，表示為什麼要一直問我是哪國人？

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▲今上午中國人突襲問「你哪國人？」（翻攝自YouTube@館長惡名昭彰）

「中華民國啊！怎麼了嗎？」「要不要我拿護照給你看？」館長坐在車上如此說道，接著他髒話連發嗆網友說「真他X腦弱」「 X你X」「真他X腦袋有洞，這些人」。

館長後續再提被中國人突襲逼表態一事，他直呼認為那人「他X的是來碰瓷的、來惹事的」、「真他X真的是」。

有網友說感覺館長在中國變謙虛、禮貌，館長則說稱自己出門都很謙虛禮貌，都不罵髒話，身為有聲量的人，這是做人處事道理。



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