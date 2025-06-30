館長喊「台灣性命由中國決定」　民進黨嗆：比馬英九更紅統

▲民進黨發言人吳崢嗆館長立場比馬英九更紅統。（圖／翻攝民進黨YouTube直播）

記者詹詠淇／台北報導

網紅「館長」陳之漢日前自詡是「和平大使」赴中，28日晚間更在直播中脫口，「台灣2300萬人的性命是由中國14億人決定」，引發大批網友強烈反彈。對此，民進黨發言人吳崢今（30日）表示，館長言論比前總統馬英九更統、更紅。他也想問國民黨立委傅崐萁，明日邀館長至花蓮造勢，是否認同其立場，才找館長背書？請大方表態自己的立場，不要閃躲。

針對館長喊「台灣人性命由中國14億同胞決定」，吳崢今表示，館長言論跟中國國台辦100%相同，就是現在中共官方講法。前總統馬英九上周赴中演講時提到，他主張兩岸和平、民主統一，民主部分還說希望尊重台灣人意見，但馬演講完後，國台辦主任宋濤卻馬上打臉，說台灣的命運不是看台灣人意見，而是由全中國14億人共同決定，可見館長一番話完全呼應、吻合中共官方定調，言論比馬英九更統、更紅，就是紅統派聲音。

吳崢提到，傅崐萁明日邀請館長至花蓮造勢，一定表示傅認同館長言論、政治立場，才找館長背書。大家也知道傅崐萁和共產黨關係好，去年浩浩蕩蕩帶16個藍委朝拜中國全國政協主席王滬寧，請教傅崐萁跟國民黨，你們認為台灣命運、未來是由2300萬台灣人決定，還是14億中國人決定？請傅崐萁大方把立場交代清楚，就像館長大方表態其立場與國台辦一樣，讓大家知道，你未來想把台灣人帶到什麼方向？不要閃躲。

吳崢認為，傅崐萁絕對不敢回答這些問題，絕對會閃躲、逃避、轉移話題，就是不敢交代立場，拭目以待傅崐萁是否會回答，如果連這樣簡單問題都答不出來，再次證明傅崐萁比馬英九、館長更不如。