館長自強隧道拍〈大展鴻圖〉！31秒吸2.2萬讚　放話「青鳥吃X吧」

記者黃翊婷／綜合報導

先前發生五月天歌迷來台旅遊拍攝自強隧道遭制止、台灣廠商使用抖音歌曲〈大展鴻圖〉遭出征等事情，引起社會大眾兩派意見爭論。館長陳之漢昨日（6月30日）親自前往自強隧道拍攝，並搭配歌曲〈大展鴻圖〉，最後上傳至臉書公開向青鳥放話，「大展鴻圖加自強隧道，青鳥吃X吧」。

▲館長前往自強隧道拍片，配樂使用抖音歌曲〈大展鴻圖〉。（圖／翻攝自Facebook／飆捍）

中國一名五月天女歌迷日前來台灣旅遊，因拍攝自強隧道，被疑似青鳥的男子制止、要求刪除照片，甚至遭到PO網公審；接著，又有台灣廠商在影片中使用抖音歌曲〈大展鴻圖〉，因而遭到網友出征，最後只能刪除影片並發文道歉。類似事件近期引發台灣社會大眾兩派意見爭論。

對此，館長陳之漢6月30日親自前往自強隧道拍攝，甚至在影片中模仿青鳥要求刪除照片等情節，最後他將這段31秒的影片上傳至臉書，並公開向青鳥放話，「大展鴻圖加自強隧道，青鳥吃X吧」。

館長的影片目前已有2.2萬人按讚，不過，網友意見依舊很兩極，有人覺得館長這招很有創意，「阿館超鬧的，青鳥整個崩潰中」、「太好笑了」；另一派人則留言表達不認同，「館長可以去新疆直播拍棉花工人作業過程跟住宿環境嗎」、「老實說，這樣的影片素質低落」。