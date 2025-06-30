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館長曝現階段任務！讓台灣人願意說「我們也是中國人」

▲館長返台。（圖／記者黃國霖攝）

▲館長先前到上海旅遊。（資料照／記者黃國霖攝）

記者曾筠淇／綜合報導

陸媒《觀察者網》邀請全球化智庫（英語：Center for China and Globalization，簡稱CCG）的副主任高志凱、館長陳之漢連線，談論兩岸關係。而剛結束上海行的館長就提到，他之後可能會想要去深圳，讓台灣人民看到當地進步的一面，「我相信台灣人民會越來越喜歡中國大陸，以後也會很願意的說，我們也是中國人」。

被問到之後想到中國哪個城市時，館長就說，他會比較想要到深圳，先把一線城市走完，然後再到其他地方，「我想要帶給台灣的觀眾是一種震撼，所以我帶大家去看這個，號稱中國大陸的，對不對，金融中心，就好比美國的華爾街，這就是上海。然後呢，接下來要去這個，人家講，對不對，科技大城，中國大陸又如美國的矽谷，我們來，大家去看看高科技」。

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館長也透露，他現在不只是想要看觀光，也想要去看製造、科技產業、看人家的工廠，「為什麼要看這些東西？因為上次在上海行，有很多這個民進黨人喔，我不知道你們有沒有看到，他們在網路上東施效顰，學著我在那邊錄影片，他們在那邊大呼小叫，在那邊裝模作樣，在那邊學我在那邊，就是蠻丟臉的啦」。

館長說，如果他到深圳，看到高科技的東西，「你要學就學個夠」，他就是想讓台灣人民看到震撼的東西，「是一個，哇！人家怎麼會如此先進，現在製造業怎麼會如此進步，人家的城市怎麼會，就是方方面面，這是一些我們做不到的事情的基礎建設」，然後再結合人文藝術方面，讓大家了解到「人家不只基礎建設強，製造也強，人文藝術也強」。

館長最後也說，「那我覺得一個國家，如果方方面面都進步到這種地步，我相信台灣人民會越來越喜歡中國大陸，以後也會很願意的說，我們也是中國人哪。為什麼？因為驕傲，所以這是我現階段的任務」。

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