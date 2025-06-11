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奧地利最慘校園槍擊！21歲校友「掃射40槍」釀10死　全國哀悼3天

▲▼ 奧地利校園槍擊，當地居民舉行燭光晚會哀悼。（圖／路透）

▲ 當地居民點蠟燭哀悼。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

奧地利南部城市格拉茨（Graz）10日發生震驚全國的槍擊案，一名21歲校友持雙槍闖入母校掃射，造成10死及12人輕重傷，成為該國現代史上最嚴重校園槍擊案，而槍手最終在校內廁所舉槍自盡，動機仍在調查。總理史托克（Christian Stocker）稱這起事件為「國家悲劇」，並宣布全國哀悼3天。

綜合BBC及《路透》，槍手為格拉茨當地居民，持有合法槍枝執照，10日上午攜帶手槍與霰彈槍闖入BORG Dreierschützengasse中學開火，警方迅速派專門處理攻擊與人質事件的「眼鏡蛇小組」出動控制現場，疏散大樓內部所有師生。

附近居民亞斯翠（Astrid）描述，她剛晾完洗好的衣服便聽見一聲接一聲的槍響，趕緊回到屋內告訴丈夫弗朗茲（Franz）有人開槍。弗朗茲起初以為是其他聲音，後來他們聽見多達30至40聲槍響，他才趕緊報案，還看見有學生準備跳窗逃難。

▲▼ 奧地利校園槍擊，當地居民舉行燭光晚會哀悼。（圖／路透）

▲ 槍擊案導致10人死亡。（圖／路透）

10名罹難者包括6名女性及3名男性，另有一名女性傷重不治在醫院過世，其中至少7人為學生。警方初步研判槍手單獨行動，目前無恐攻或有共犯的跡象，而他開火的其中一間教室疑似就是他過去曾使用的教室。他曾就讀這所學校但未畢業，疑似曾遭到霸凌，犯案前留下遺言向雙親道別，但未說明犯案動機。

案發後格拉茨各大醫院湧現長長捐血人龍，25歲的科尼格（Stephanie Koenig）受訪表示，「今天對所有人來說都很艱難」，希望能幫助有需要的人。30歲女子約翰娜（Johanna）說道，看到相關報導令她感到無助，希望能做點什麼；另一名排隊民眾也稱，「捐血感覺是我唯一能幫上忙的」。

居民當晚自發於市政廳前廣場舉行燭光晚會悼念死者，許多人不禁流下眼淚，場面哀戚。市長卡爾（Elke Kahr）稱這是一場「難以承受的悲劇」，總統范德貝倫（Alexander Van der Bellen）則下令總統府降半旗，全國進入3天哀悼期，並於當地12日上午10時默哀1分鐘。

英國智庫戰略對話研究所（ISD）極端主義專家艾布納（Julia Ebner）指出，這似乎是奧地利戰後史上最嚴重校園槍擊案。這所學將暫時關閉至另行通知。

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