習近平默哀送別　前中共中央軍委副主席許其亮遺體今在京火化

▲前中央軍委副主席許其亮許其亮遺體在北京八寶山革命公墓火化，習近平等中共高層領導人到場送別。（圖／翻攝自新華網）

記者任以芳／綜合報導

中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員，前中央軍委副主席許其亮，因病於本月2日在北京逝世，終年75歲。陸官媒《新華社》今（8）日報導指出，許其亮遺體已於今日在北京八寶山革命公墓火化。中共中央總書記習近平等中共高層，以及許其亮家鄉親友、戰友前往默哀送別。

《新華社》報導表示，中國共產黨第十八屆、十九屆中央政治局委員，中央軍委原副主席許其亮同志，因病於2025年6月2日12時12分在北京逝世，享年75歲。

報導指出，許其亮病重期間和逝世後，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希、韓正、胡錦濤等同志，前往醫院看望或通過各種形式對許其亮逝世表示沈痛哀悼，並向其親屬表示深切慰問。

《新華社》報導以文字描述現場，八寶山革命公墓禮堂莊嚴肅穆，哀樂低回。正廳上方懸掛著黑底白字的橫幅「沈痛悼念許其亮同志」，橫幅下方是許其亮同志的遺像。許其亮同志的遺體安臥在鮮花翠柏叢中，身上覆蓋著鮮紅的中國共產黨黨旗。

今天上午9時30分許，習近平、李強、趙樂際、王滬寧、蔡奇、丁薛祥、李希等，在哀樂聲中緩步來到許其亮同志的遺體前肅立默哀，向許其亮同志的遺體三鞠躬，並與許其亮同志親屬一一握手，表示慰問。

報導也指出，黨、國家、軍隊有關領導同志前往送別或以各種方式表示哀悼。中央和國家機關有關部門負責同志，許其亮同志生前友好和家鄉代表也前往送別。

隨後，官媒發佈許其亮生平，1950年3月29日出生於山東省臨朐縣五井鎮花園河村一個農民家庭，從小就樹立堅定的愛國情懷，立志報效國家。1966年7月志願參軍，開啟從軍人生。

1969年8月至1980年9月，許其亮先後任空軍航空兵第26師77團飛行員和該師獨立大隊飛行員、副大隊長、大隊長1980年9月任空軍航空兵第26師副師長，其間參加空軍指揮學院軍事高級班學習。1984年8月任空軍第4軍副軍長。1985年8月任空軍上海指揮所參謀長。1988年7月任空軍第8軍代理副軍長。1989年7月任空軍第8軍參謀長。1990年6月任空軍第8軍軍長。1993年1月任空軍副參謀長。1994年10月任空軍參謀長。

1997年香港回歸祖國之際，許其亮周密組織指揮空中力量警巡行動，保障中國人民解放軍駐港部隊按時順利進駐。在九八抗洪中，精心運籌指揮空軍部隊在空中和地面出色完成任務。

1999年2月，許其亮任瀋陽軍區副司令員兼瀋陽軍區空軍司令員，創新組織作戰飛機與地空導彈進行電磁干擾條件下實兵演練，高標準完成系列戰役演習和戰備值勤等任務。

2004年6月，許其亮任中國人民解放軍副總參謀長。圍繞反「台獨」軍事鬥爭準備需要，指導抓好部隊一體化訓練、複雜電磁環境下研練、聯合火力打擊演習、軍事訓練效果評估和首長機關演練。

2007年9月，許其亮任空軍司令員，同年10月任中央軍委委員。在中央軍委領導下，積極推動軍隊機械化信息化復合發展。

2012年11月，許其亮同志任中共中央政治局委員、中央軍委副主席，2013年3月任中華人民共和國中央軍委副主席。他堅決擁護和全面貫徹軍委主席負責制，在習近平領導下做了許多卓有成效的工作。組織籌備古田全軍政治工作會議，狠抓政治建軍和政治整訓工作，堅定不移推進正風肅紀反腐，大力糾治和平積弊。

2023年3月從領導崗位上退下來後，許其亮堅決擁護和支持以習近平同志為核心的黨中央領導，繼續關心黨和國家事業發展，關心國防和軍隊建設，堅定支持黨風廉政建設和反腐敗鬥爭。

許其亮同志是中國共產黨第十四屆、十五屆中央候補委員，第十六屆、十七屆、十八屆、十九屆中央委員，第十八屆、十九屆中央政治局委員。2007年6月被授予空軍上將軍銜。