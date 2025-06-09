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造謠台中學生性侵被吃案「警方要查了」　正妹本尊喊冤：別盜照片

▲▼造謠台中學生性侵被吃案「警方要查了」　正妹本尊喊冤：別盜照片。（圖／翻攝threads）

▲帳號「sayun_0907」造謠台中學生性侵被吃案，目前已將帳號關閉。（圖／翻攝threads）

記者鄒鎮宇／綜合報導

Threads帳號「sayun_0907」發文稱，台中山區一間國中小學，有學生遭醉漢性侵，到派出所報警後卻被吃案，引起網友討論。對此，警方證實該文非事實，將追查帳號的使用人。另外，該帳號盜用一名女子的照片，本尊也發文澄清，希望網友不要受騙。

「sayun_0907」在Threads平台上PO文，「山區某一間國中小，昨日傳出學生被村莊醉漢性侵！！但山區派出所打算隱瞞吃案～將由地檢署和社會局介入偵辦，本案件目前無任何進展，村莊長輩瘋傳」文章，短短13小時就有15萬觀看、5300多人按讚。

對此，和平警分局9日表示，該文章的內容為謠言，且此帳號5月30日設立，於IG、Threads張貼應徵遠端工作的文章，推測是假借招募工作，行詐騙帳戶的詐騙集團，提醒民眾提高警覺。

警方表示，該帳號的資訊均為假資料，且盜用照片的可能性極高，經員警留言澄清後，「sayun_0907」帳號已自行刪除，將持續追查帳號的使用者。

另外，被影射的梨山國中小學校長洪永明，於9日澄清該文都是謠言，對於學生的情況，校方都有掌握，目前已將此事通報校安事件。

此外，被盜照片的是在IG有4萬人追蹤的網美妘妘。妘妘事後也在IG、Threads澄清，自己不是台中人，更不可能找員工，希望網友不要被騙了，也感嘆「詐騙集團流量還挺好」。

▼網美被盜照，呼籲網友不要相信詐騙集團。（圖／翻攝threads）

▲▼造謠台中學生性侵被吃案「警方要查了」　正妹本尊喊冤：別盜照片。（圖／翻攝threads）

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