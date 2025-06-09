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哥倫比亞總統參選人「頭中2槍」倖存！嫌犯僅15歲　警追幕後主謀

記者張方瑀／綜合報導

哥倫比亞參議員、總統參選人烏里韋（Miguel Uribe）7日在首都波哥大一場公開活動中遭槍擊重傷，頭部遭連開2槍，目前已經成功接受首次手術。據稱，行凶者是一名年僅15歲的少年，但案件仍有諸多疑點，警方仍在追查幕後主謀。

根據CNN報導，槍擊事件發生在首都豐蒂邦區（Fontibón），烏里韋當時正在發表演說，現場突然傳出多聲槍響，他當場倒地不起。警方隨後逮捕一名持有格洛克（Glock）手槍的15歲嫌犯，並懷疑其背後另有主使者操控。

▲哥倫比亞總統候選人遭槍擊。（圖／翻攝自X）

▲哥倫比亞總統候選人烏里韋（Miguel Uribe）遭槍擊。（圖／翻攝自X）

現場影片曝光後引發震撼，畫面可見烏里韋倒臥地上，群眾驚慌逃離，一旁的民眾與警消合力將他抬上救護車，火速送往波哥大聖塔菲醫院（Santa Fe de Bogota Foundation）急救，並接受神經外科與周邊血管手術，目前情況極為嚴重但穩定。

波哥大市長加蘭（Carlos Fernando Galán）表示，烏里韋經過初步手術後，目前正處於關鍵恢復期。烏里韋的妻子塔拉索納（Maria Claudia Tarazona）也透過語音錄音告訴媒體，「他撐過了第一關，正在為生命奮戰。」

哥倫比亞總統裴卓（Gustavo Petro）於7日晚間發表全國演說，強烈譴責這起襲擊事件，可能有其他罪犯涉及其中，並誓言將追緝幕後主謀，「不論他們藏在哪裡、是在哥倫比亞境內還是國外，我們都不能吝惜任何資源，不管是一分錢還是一分力氣，必須揪出幕後黑手。」

裴卓強調，哥倫比亞部分犯罪集團經常利用未成年少年為其犯罪工具，政府將展開獨立調查，以釐清是否與涉嫌一連串政治暗殺的「犯罪首腦」有關。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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