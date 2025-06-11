美中貿易談判傳「用晶片換稀土」　彭博曝川普也點頭

▲美國財政部長貝森特（Scott Bessent）與中國國務院副總理何立峰。（圖／路透社）

記者吳美依／綜合報導

美中代表團10日在倫敦進行第2天的貿易談判，外媒引述白宮官員說法報導，如果北京同意加速稀土出口，總統川普也將放寬對中國的晶片出口限制。不過，輝達（Nvidia）生產的最精密晶片不在此列。

《彭博社》引述一名美國官員說法報導，隨著美中貿易談判邁入第2天，雙方希望緩和關於技術及稀土運輸方面的緊張關係。美國表態願意取消部分技術出口限制，以換取中國鬆綁稀土出口的保證。稀土對於一系列能源、國防、技術產品至關重要，包括智慧型手機、戰鬥機、核反應爐燃料棒，而中國稀土產量在全球占比將近70%。

多名知情人士透露，具體而言，川普政府準備取消近期針對晶片設計軟體、戰鬥機引擎零組件、化學品及核材料的一系列措施。

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）9日也向CNBC表示，川普政府預期，雙方在倫敦「握手言和」之後，美國的任何出口管制都將鬆綁，而中國也將大量釋出稀土。

《彭博社》指出，哈塞特在華府發表的言論，是迄今最明確的信號，表明「美國有意讓步」。但是，他也補充提到，美國不會把驅動人工智慧（AI）的輝達最精密晶片納入其中。