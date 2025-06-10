一層53戶似「城中城」高雄大樓火警！鄰聽2聲爆炸　陳其邁急衝現場

▲高雄大樓驚傳嚴重火警！火勢狂竄畫面曝。（圖／翻攝記者爆料網）

記者賴文萱、吳奕靖／高雄報導

高雄市鹽埕區七賢三路上的七賢大樓今（10）日晚間9點多驚傳火警，7樓住家不明原因起火，現場火勢猛烈，濃煙也不斷竄出。由於該棟大樓一層有53戶，格局類似過往造成嚴重死傷的城中城大樓，高雄市長陳其邁也立即趕往現場了解狀況，初步有6人送醫。

▲一層53戶似「城中城」火警，陳其邁急衝現場。（圖／記者賴文萱翻攝）

據失火住戶的房東指出，有確認房客人不在屋內，是在外頭上班，詳細起火原因不清楚。另外，附近鄰居指出，聽到有2聲很像瓦斯爆炸聲的聲響，之後就發現大樓某戶開始燒起來。

9樓住戶說，聽到有人喊失火，打開房門一看樓梯、走道濃煙很大，於是他就回到屋內把對外門窗緊閉等待救援，稍微有點濃煙飄進來，幸好消防隊員後續前來救援。

由於七賢大樓格局類似過去釀出嚴重死傷的城中城，一層有53戶，屋齡有40年，住戶清點不易，消防隊後續在一樓集合大家一一清點，釐清是否還有人員受困。

陳其邁獲報狀況後，也立即趕往現場了解，初步有6人送醫，其中68歲胡女嗆傷，意識清楚送醫，另一名男子則因長期需要氧氣火災建築斷電，造成供氧設備失能後送醫。