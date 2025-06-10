前助理涉共諜案　藍委林倩綺：未接觸或處理任何涉密或機敏資料

▲國民黨台北市議員王欣儀助理林岳龍 。（圖／翻攝林岳龍臉書）



記者崔至雲／台北報導

針對長期在藍營立委擔任助理的林岳龍，涉遭中共吸收洩漏機密。據悉，林岳龍曾擔任王鴻薇、林倩綺、許宇甄等國民黨立委的助理。對此，林倩綺辦公室強調，辦公室對於任何違法洩密行為絕不縱容，並一貫要求所有同仁遵守公務員服務法、國家機密保護法及相關規定。凡有失職或違法情事，一律依法查辦、絕不寬貸。

對於林岳龍涉共諜案，林倩綺辦公室表示，辦公室對此案發展高度關切，並將持續關注司法調查進度。辦公室強調，當時本辦公室所屬立法委員係教育及文化委員會成員，林岳龍業務範疇專注於教育、文化、藝術、文化創意產業及相關法規之審議，並無涉獵國安事務或機敏情報之授權或需求。

林倩綺辦公室提到，林岳龍於 113年4月至 113年8月間曾短暫在其辦公室任職，主要擔任林倩綺辦公室媒體助理（小編）處理臉書等事務；期間從未參與、接觸或處理任何涉密或機敏資料，亦未接獲林倩綺或任何本辦公室同仁之指示或要求。

林倩綺辦公室說明，對於任何違法洩密行為他們絕不縱容，並一貫要求所有同仁遵守公務員服務法、國家機密保護法及相關規定。凡有失職或違法情事，一律依法查辦、絕不寬貸。

林倩綺辦公室也說，他們對國家安全高度重視，對於任何可能危及國家利益之行為，必秉持零容忍立場，亦懇請社會大眾及媒體朋友耐心等待司法調查結果。

