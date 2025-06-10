扯！自然人憑證淪詐騙神器　藍委：賴政府AI內閣信任一再破功

▲國民黨團召開「核彈級數位信任連環爆! 連自然人憑證都信用破產！數發部尸位素餐？」記者會 。（圖／國民黨團提供）



記者崔至雲／台北報導

繼Google宣布自7月31日起，Chrome瀏覽器將全面撤銷對中華電信及政府憑證鏈（行政院GTLSCA）的預設信任，近日竟連「自然人憑證」也遭質疑被詐騙集團濫用，國內10家公民營銀行因此拒絕使用。國民黨團抨擊民進黨政府，原本是要提升便民效率而設計的自然人憑證，如今反倒變成詐團，詐騙和洗錢工具，難道這不是政府的失職、失能、失信嗎？號稱AI內閣的賴政府，又說要進行AI十大建設，結果「信任」一再破功。

藍委葛如鈞表示，6月才開始，國內陸續發生三起核爆級數位信任危機事件，5月30日Google罕見向全世界發佈，對於中華電信及行政院的數位信任憑證，拒絕再信任。6月4日保險系統服務商kiwi86有兩個伺服器遭駭客入侵，導致681萬筆保單資料外洩。6月9日更傳出國內17家公民營銀庫，宣布即刻停止接受自然人憑證進行線上開戶驗證。

葛如鈞說，全球任何一個民主進步的政府，由政府自行發行的憑證，竟然不被自家的公民銀行所接受，是前所未有的事情。根據金管會資料顯示，自然人憑證來進行驗證的銀行帳戶，被列為警示帳戶的比例，是其他驗證方式的4倍之多。葛如鈞要問，到底是自然人憑證的密碼？還是實體卡片？如何流出？流出多少？為何比其他身分驗證方式容易被警示？被詐團利用高達4倍？

葛如鈞說，累計上周國人遭詐騙突破20億元，賴政府的作為是：要求收詐騙簡訊的國人關掉簡訊、messenger功能，降低現金轉帳的額度。此外，長者長期未使用之帳戶被詐團掌握、利用，因此超過半年未使用之帳戶將予以凍結。民進黨政府不是解決問題，而是關閉可能發生問題的渠道，解決提出問題的人，「解決」提出問題、監督政府的在野黨立委，這就是民進黨政府正在做的事。

藍委黃健豪表示，17家公民營銀行主動發現問題、解決問題，拒絕政府發放的自然人憑證作為開戶驗證程序。黃健豪要問金管會事先是否知情？倘若知情，為何不積極處理，變成銀行必須自救？這也代表我國數位信任在銀行端，出現重大疏失。

其次，自然人憑證的主管機關是內政部，過去幾年在自然人憑證上所投入的預算，包括「強化自然人憑證應用國際化」、「自然人憑證創新應用服務計畫」合計6億元，錢都花到哪裡去了？內政部的憑證管理中心，每年都通過ISO 2700、ISO 2013評鑑作業，都說自然人憑證資安無虞，今天卻遭銀行發現資安出現破洞，評鑑作業是做心安？還是造假資料？還是沒落實考核？

黃健豪指出，自然人憑證關係到每位國人的身家財產，民進黨政府連國人的身家財產都沒辦法保護，民進黨政府還能保護人民？數位部推出《數位簽章法》讓民眾有可信任的數位環境，結果自然人憑證出現大漏洞，未來數位部要推行數位皮夾當中包含自然人憑證，還能推行嗎？數位部還能讓國人信任嗎？還是民進黨政府要國人退回到90年紙本時代嗎？台灣還會是科技島嗎？

