快訊／綠色共諜賣掉賴清德！吳釗燮親信也淪陷　4叛賊續押庭開審

▲黃取榮被中共要求蒐集台灣外交現況等機敏情資，定期收取報酬累計超過600萬元。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、劉昌松、劉人豪／台北報導

已被開除的民進黨資深黨工黃取榮，遭中共中央軍委會滲透吸收長達20年之久，定期收取組織工作報酬，在台發展情報組織，除找好友邱世元協助製作輿情報告，並吸收在總統府與外交部工作的吳尚雨、何仁傑，高檢署與台北地檢署10日依4罪起訴首謀黃取榮，並具體求刑30年6月，邱世元、吳尚雨、何仁傑，分別被求刑7年、5年、9年以上有期徒刑。另4人羈押期將屆，北院在今下午4點召開4人接押庭。

檢調查出，新北市議員李余典前助理黃取榮，早在2003年就因為經商，被中國情治工作人員「小吳」接觸，2017年再認識「小陳」，黃取榮除按季收取中共提供的數萬元資金，逢年過節還可另外獲得紅包打賞，透過親友在中國的帳戶，輾轉流回台灣。

▲民進黨民主學院前副主任邱世元。（圖／記者黃哲民攝）

據了解，黃取榮為協助中共取得台灣機敏情資，介紹曾任民進黨民主學院副主任的邱世元跟「小陳」認識，雙方先後在2023年、2024年在泰國、澳門等地見面，蒐集新聞報導、政府網站等公開資訊，改編修整成類似工作報告，交給黃取榮透過app傳給對岸。

後來中共方面開始點菜，直接表明希望了解台灣的外交實況，邱世元因此將過去在黨內工作結識的何仁傑、吳尚雨介紹給黃取榮。其中，備受外交部長吳釗燮信任的秘書何仁傑從2022年底到2024年3月遭查獲為止，陸續將我國外交資訊重要機敏交給邱世元，邱再轉交給黃取榮，另外吳尚雨則是將2023年7月到2024年1月的賴清德行程直接交給黃取榮。

▲時任總統府總統辦公室諮議吳尚雨。（圖／記者劉昌松攝）

北檢指揮調查局國安站清查，黃取榮靠著蒐集、販售情資，收受的工作報酬累計607萬7500元，涉犯《國家機密保護法》洩漏及交付國家機密2罪，各求刑9年、8年，涉犯洗錢罪部分求刑1年6月，另外黃取榮涉及《國家安全法》為大陸地區發展組織罪，經移送二審管轄，高檢署同步依法起訴並求刑12年；總計4罪共求刑30年6月。

至於邱世元涉嫌擔任共諜收取報酬221萬6924元，他和查無不法所得的吳尚雨因自白犯行，北檢依涉案情節輕重與時間長短，分別被求刑7年、5年。始終否認販售的何仁傑則遭北檢求處9年以上有期徒刑。另4人羈押期將屆，北院訂於今下午4點召開4人接押庭。