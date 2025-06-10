新婚夜「1女激戰20男」被離婚　新娘不後悔又喊：再戰5000人

▲蒂芬妮宣稱，她在新婚夜拍了自己與20名男人做愛的影片，導致婚姻破裂。（圖／翻攝Instagram@wisco.tiff，下同。）



記者吳美依／綜合報導

OnlyFans女星蒂芬妮（Tiffany Wisconsin）自爆離婚主因，竟是因為丈夫發現她在「婚禮當晚」與另外20個男人做愛的影片。不過，蒂芬妮似乎並不後悔，反而宣布要在一周內完成「5000人斬」挑戰。

蒂芬妮4日在Instagram發布影片顯示，她原本身穿白色婚紗，臉上洋溢幸福之情，下秒卻獨自坐在車上拭淚，最後則是一群男人依序走上樓梯的畫面，「離婚的原因是，我老公發現了我在新婚之夜跟20個男人睡過的影片」，這是「我所經歷過最艱難的事情。」

隨後，蒂芬妮又發布另一段影片解釋，前夫對於自己身為成人女星的工作完全知情，卻突然要求她在婚後放棄事業，「我不會讓這種事情阻止我」，所以才會決定在新婚夜拍攝色情影片。

目前尚不清楚蒂芬妮的說法有幾分屬實，在其Instagram頁面上，還可找到她與其他男人拍攝的許多煽情影片。

2020年，蒂芬妮還是一名亟欲擺脫婚姻的全職媽媽，上網研究如何達到財務獨立時，偶然發現OnlyFans，於是投入成人產業。隨著該平台競爭日益激烈，她也把目光投向另一個新目標，宣布挑戰1周內與5000名男性上床。

蒂芬妮坦言這將非常艱難，但相信自己做得到，「我要讓團隊制定計畫，還需要護士待在現場。我會需要盡可能多的男人，所以請跟你的朋友、家人、同事、任何人分享這件事，因為我真的希望這件事能夠成真。」