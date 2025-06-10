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中美經貿談判　學者：管控風險優先「講合作已不實際」

▲▼中美關稅談判,中方由國務院副總理何立峰領軍,美方由財政部長貝森特（Scott Bessent）領軍。（圖／路透社）

▲中美關稅談判。（圖／路透社）

文／中央社

中美經貿磋商正在英國倫敦召開。中國學者認為，中美戰略脫鉤基本趨勢不變，再談互利共贏是很難的，更優先的次序應是管控風險、衝突，「擴大合作已經不現實（不實際）了」。

財新網10日刊載對外經濟貿易大學中國WTO研究院院長屠新泉7日在中國宏觀經濟論壇（CMF）宏觀經濟熱點問題研討會第106期座談發言，時間正值北京時間5日晚中國國家主席習近平、美國總統川普（Donald Trump）通話後。

屠新泉認為，中美戰略脫鉤基本趨勢不會改變，中美將來要再談互利共贏或者談合作是很難的，現在更多的問題處理或者說優先次序應該是管控風險、管控衝突，不是擴大合作，「擴大合作已經不現實了」。

屠新泉提到，在中美脫鉤過程中，中美會透過第三方聯繫，也就是所謂的「連接國」地位會愈來愈高。在可預見的未來，中美經濟貿易循環會繼續，不過不是透過直接方式，更多的是透過間接方式，會讓更多國家參與到其中。

「這個循環進行下去有一個很重要的前提，（那就是）美國不能逼著這些國家選邊站，逼這些國家和中國脫鉤」，屠新泉評估，從目前的情況來看，美國實現這個情況的可能性微乎其微，沒有國家會做這個選擇。

屠新泉強調，美國自恃是最大的市場，有很大的話語權和談判籌碼；中國做為最大的供給方，尤其是做為中間品和資本品的最大供給方，中國也有自己的發言權和影響力，世界經濟可能演變為中美雙核驅動的世界經濟大循環。

屠新泉認為中國應該關注投資自由化。他說，近年中國企業出海非常火熱，不過還是有一定的擔心和限制，從中國對外投資金額與GDP占比來看，尚有很大的潛力擴大中國企業出海投資，這也可以帶動相關國家經濟發展。

推動投資自由化也包括國家間的制度協商。屠新泉舉例，例如中日韓自貿協定談論多年卻無進展；中國與非洲、中亞等其他國家的雙邊投資協議需要重新檢視與升級，這些都是中國應該持續關注的部分。

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