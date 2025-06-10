運研所與台大合作無人機應用　智慧監測港區維護管理

▲運輸研究所運用無人機監測岸邊損壞設施。（圖／運輸研究所提供）



記者周湘芸／台北報導

交通部運輸研究所與國立台灣大學合作，應用無人機研發港區影像智慧監測技術，協助港區巡查人員進行港灣構造物維護管理，像是針對人員不易巡查區域記錄影像，並結合機器學習以自動化辨識設施類型的損壞及異常情形，提供港務公司未來應用。

運研所表示，港區幅員廣大，在人力有限情況下，掌握各設施的使用狀況，並妥善管理極具挑戰性。無人機在近年快速發展，具有高度的機動性及遠距遙控功能，運研所2021年起與國立台灣大學合作，研發港區無人機影像智慧監測技術，完成港區高精度三維數值地形模型建構技術，分析各種無人飛行載具，並評估其飛行能力及可應用範圍。

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運研所指出，此次合作也開發人工智慧（AI）影像辨識技術，針對重要設施，如岸邊設施、港區道路設施及港區變電箱等，啟動自動化巡查及管理，並建置空間資訊整合分析平台，提升港區管理效能。

運研所表示，每年透過舉辦研究成果推廣，邀請相關單位代表參與，透過交流適用於港區的無人機及操控邏輯技術、影像自動化偵測技術，拓展潛在應用領域。針對港埠重要設施進行巡查，及早獲知港區各項設施可能的變動或損壞狀況，儘早進行養護及維修等作業。