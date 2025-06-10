停車糾紛豪車駕駛拒盤查還踩油門　警拔槍上膛...他乖乖下車

記者張君豪／台北報導

9日晚間20時52分，北市中山警分局接獲民眾反映，轄區長春路110號前有民眾因爭搶車位行車糾紛，警方到場知悉上情後，要求雙方出示證件供警方查驗，駕駛Lexus LM保母車的吳姓駕駛（40歲）拒絕出示證件，也不願意報出證號，警方告知駕駛：若不配合查驗身分，警方會將他帶返警所查驗；這時吳姓駕駛居然踩油門要駕車離開現場，險擦撞上站在車前的長春所吳姓警員，在旁的張姓警員見情況危急、立刻拔槍上膛，喝令駕駛下車配合調查，所幸駕駛知所收斂，下車配合調查化解衝突。



▲吳姓駕駛開著LM豪車險衝撞警員，遭警員掏槍上膛制止。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

長春所長唐晟倫指出：本所同仁當下判斷同事可能遭吳男駕車衝撞，有受危害可能，情急之下才掏槍戒備，並喝令駕駛配合警方執法，過程符合警械使用條例規範，使用警槍時機並無過當。吳男下車後辯稱「剛剛警察叫我去停車，我才會開車離去」，但警方檢視密錄器、執法過程，警員並無要求吳男先行離去，因吳男車上並無違禁品，加上駕車並未撞傷警員，警方盤查抄錄資料後讓他離去。

中山警方則藉此案例呼籲，警員依法執行公務，請民眾理性配合出示相關證件，如對於執法過程有異議，均可循行政管道進行申訴，切勿以言語、動作干擾公務執行或危害執法人員之人身安全，以免衍生事端。

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