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社會 社會焦點 保障人權

一曲《星辰大海》成名！廟會素人歌手是毒梟　過年運3百kg喪屍毒

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄橋頭地方檢察署日前偵破近年來國內最大宗的毒品走私案，查獲多達300公斤、俗稱「喪屍菸彈」的第二級毒品依托咪酯，市值驚人。檢警深入追查發現，竹聯幫明仁會成員21歲的何柏森涉嫌主導取貨運輸作業，而他過去因在廟會現場高歌一曲《星辰大海》爆紅，被譽為「被耽誤的歌手」，檢方調查後認定他犯行明確，依運輸毒品罪起訴。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲廟會素人歌手何柏森竟涉嫌運送走私300公斤毒品原料。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

全案起於今年1月27日小年夜，海關人員發現一批申報為「化學品」的空運貨物，形跡可疑。經檢警會同查驗，拆封後赫然發現內藏毒品，共計300公斤依托咪酯，初估是利用春節期間海關人力吃緊的時機試圖闖關。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲▼橋檢偵破毒品走私案，查獲多達300公斤俗稱「喪屍菸」的第二級毒品依托咪酯。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經布線蒐證，檢警隨後在北部地區埋伏，陸續逮捕第一線與第二線的收貨人，並查出幕後主使之一竟是竹聯幫明仁會成員何柏森，檢察官將何柏森約談到案後，依涉案情節重大向法院聲請羈押禁見獲准。

▲▼橋檢毒品 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據了解，何柏森過去因在廟會現場高歌一曲《星辰大海》爆紅，被譽為「被耽誤的歌手」，歌聲甚至在社群平台引起熱議。不料如今卻捲入重大毒品案件，從一名具潛力的素人歌手淪為階下囚，令人唏噓。

目前全案仍在擴大偵辦中，檢方除先將何柏森依毒品罪起訴外，強調將持續追查毒品來源及上下游組織成員，釐清背後跨境走私網絡。

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