日本米價持續高漲　政府首度釋出「2020年產」儲備米

▲日本農林水產大臣小泉進次郎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

受到氣候變遷與農業政策轉變，日本米價持續高漲，5公斤白米平均售價飆破4000日圓以上，是前一年的2倍。在經歷失言風波影響後，日本石破茂政府決定派小泉進次郎出任農林水產大臣，透過改採協商合約、讓白米迅速流通市面來抑制米價上升。今（10）日，小泉進次郎決定釋出2020年產的儲備米。

根據《日本放送協會》，小泉進次郎10日在內閣會議結束後出席記者會，並宣布政府將追加釋出令和3年（2021年）、令和2年（2020年）產的儲備米共20萬噸，同樣改採協商合約（日文稱隨意契約），透過直接與大型零售商簽約、而非先前三開糧倉時競標制度，加快白米流通市面的速度，以求有效抑制米價上漲。

小泉進次郎表示，「期盼業者能夠靈活運用儲備米，只要市場出現需求，政府將無限制釋出。因此，政府決定新釋出令和3年（2021）產的10萬噸儲備米、令和2年（2020）產的10萬噸儲備米。」

▲日本福岡某超市，陳列政府釋出的儲備米。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，此次是日本政府首度對外釋出2020年生產的儲備米。至於2020年生產的儲備米在店面上的售價將會落在哪一個區間？小泉進次郎推測，「應該會是每5公斤售價1700日圓（約新台幣352元）吧。」

小泉進次郎解釋，「如今，在（日本）全國的超商與超市，持續推動政府儲備米販售，為了因應部分店家已經售罄，因此才會計畫追加釋出政府儲備米。」

若此波儲備米的釋出結束，日本政府所剩下的儲備米只剩下令和2年產的10萬噸白米。對此，小泉進次郎表示，「之所以剩下10萬噸儲備米，是基於防災意識的考量。以過去為例，2011年311東日本大地震時為4萬噸、2016年熊本大地震為90噸，因此我認為尚能充足應對。」