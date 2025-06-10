日本最強「自拍阿嬤」西本喜美子97歲病逝　72歲玩攝影靠自虐照爆紅

▲日本「自拍阿嬤」西本喜美子以97歲高齡病逝。（圖／翻攝自Instagram）

記者羅翊宬／編譯

日本知名攝影師西本喜美子被粉絲封為「自拍阿嬤」，25年前因兒子在補習班教導攝影技術，而開啟人生晚年的攝影之路，曾拍攝被裝進垃圾袋、被吊在曬衣架等各種搞笑且可愛的作品爆紅。不過，日前傳出西本喜美子因病辭世，享耆壽97歲。家屬透過社群平台證實死訊，令粉絲們感到惋惜。

根據日媒《朝日新聞》、《Yorozoo News》，現年97歲的日本知名攝影師西本喜美子又被稱為「自拍阿嬤」（自撮りおばあちゃん），從72歲開始學習並邁向攝影之路的她，因為透過社群平台Instagram分享各種有趣、爆笑且可愛的作品，而受到日本國內外粉絲們的關注，追蹤數超過38萬人，不過如今卻傳出因膽管癌而在熊本病逝的消息。

報導指出，西本喜美子其實是在巴西出生，直到8歲時才回到母國日本，並定居於熊本縣熊本市，早年曾從事美容師、競輪選手，72歲時因為兒子西本和民在補習班教導拍攝技術，而決定開始學習攝影，並從74歲學習電腦修圖，貫徹「活到老、學到老」精神，豐富了第三階段的人生。

直到病逝前4天，西本喜美子的社群平台仍分享自拍照，畫面中粉白色櫻花滿開，而她的笑容則依舊開朗。

西本喜美子曾親自拍攝被裝進垃圾袋的老人、吊在曬衣架上的老人，甚至還舉辦個人作品展，不知情的入場民眾還質疑是「虐待老人」，相關爭議一度甚囂塵上，直到她本人親自出面解釋「這是我本人構想的自拍作品」，才讓爭議落幕，不過其樂觀的態度便吸引大票粉絲支持。

兒子西本和民擔任喪主，並代為發文，證實母親長達97年的人生正式謝幕。他表示，母親生前樂於創作、個性樂觀，期盼能帶給各位歡笑，「儘管母親直到72歲才展開攝影人生，不過卻能在創作之路上遇到各位、獲得各位的支持，豐富了母親第三階段的人生，真的非常感謝。」

粉絲們感到相當不捨，紛紛留言，「想像您一樣活著，期盼您一路好走」、「非常喜歡喜美子，以及您所拍攝的作品，謝謝您帶給我們的歡樂，衷心期盼您一路好走。」