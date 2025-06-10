習近平致電南韓總統李在明！強調戰略夥伴關係：中韓是搬不走的鄰居

▲中國國家主席習近平、南韓總統李在明10日通話。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統李在明上周宣誓就職後，今（10）日上午中國國家主席習近平便與李在明首度達成通話，是繼美國總統川普、日本首相石破茂以後，第3位致電給南韓總統的國家領導人。習近平強調，中韓兩國是「搬不走的近鄰」，應持續推動中韓戰略合作夥伴關係、增進戰略互信。李在明則表示，高度重視韓中關係。

根據《韓聯社》，李在明4日宣誓就職南韓總統後，川普於6日致電祝賀、石破茂則於昨（9）日致電祝賀，而稍早則是接到來自習近平的電話。

稍早，南韓總統辦公室證實，李在明、習近平於10日上午11時30分（台灣時間上午10時30分）進行約30分鐘的通話。在通話中，李在明邀請習近平今年11月訪韓、出席在南韓慶尚北道慶州市舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會。

中國官媒《新華社》指出，習近平在通話中再度祝賀李在明當選，「中韓是搬不走的近鄰，建交33年以來，兩國超越意識形態和社會制度差異，積極推動各領域交流合作，實現相互成就和共同發展。健康穩定、持續深化的中韓關係，順應時代潮流發展，符合兩國人民利益，有利於地區乃至世界和平穩定和發展繁榮。」

習近平強調，「中韓兩國應維持建交初衷，堅持互利雙贏目標，並推動中韓戰略夥伴關係向前邁進，同時增強各層級領域交流、增進戰略互信，共同維護多邊主義和自由貿易，確保全球和地區產業供應鏈穩定暢通。」

對此，李在明則表示贊同，「韓中兩國地理相近、交往歷史悠久，且經貿文化密切聯繫。在習近平主席卓越領導下，中國取得偉大發展成就。我高度重視韓中關係，願意同中方一同推動雙邊睦鄰友好關係，改善增進兩國人民情感，讓韓中合作取得更多成果。」