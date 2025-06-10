趕接孩子窄巷飆車！險撞輪椅挨轟「趕死」　嗆：只開60我煞得住

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市彰南路一處住宅區的狹窄巷弄內，一名家長接送孩童時多次高速行駛，引發居民強烈不滿，昨（9日）下午，他又在巷內疾駛，險些撞上路旁坐輪椅經過的長輩，附近居民忍無可忍攔車理論，斥責「這裡是學區也有行動不便的長輩，開這麼快是趕死嗎？」未料駕駛竟回「我只開60而已，煞得住」，離譜至極。

▲彰化市彰南路巷弄內有駕駛開車飆速60公里，旁邊坐輪椅經過的長輩險被撞上。（圖／民眾提供）

一名氣憤的居民上前攔車質問，強調該處周邊有托嬰中心、大竹國小、老人住宅等等，希望駕駛車速慢一點，卻反遭對方嗆「時速60公里而已，我煞得住」，居民忍不住痛批「巷弄限速30公里，開到60還說煞得住？根本是拿別人性命開玩笑！」

附近居民表示，該輛轎車長期在上下學時段於巷內高速穿梭，時常嚇得路人閃避。事發當日，駕駛又以極快車速駛入僅容單車通行的窄巷，甚至逼近步行學童，前方有長輩開電動自行車經過，也有家人用輪椅推長輩出來散步，駕駛不僅高速行駛還頻按喇叭，讓目擊民眾驚嚇不已。

▲彰化市彰南路巷弄內有駕駛飆速60K挨居民怒轟。（圖／民眾提供）

影片被住戶PO網後引發網友不滿，紛紛留言痛批「如果煞車永遠有效，全台就不會每天發生車禍」、「自私駕駛根本是移動凶器」。有在地人透露，該路段因鄰近學校，經常有孩童獨自過馬路，呼籲警方加裝測速照相。涉事托嬰中心緊急發聲明致歉，表示已與家長溝通，該駕駛也承諾改進，未來將加強交通安全宣導，並在上下學時段增派人力導護。

根據《道路交通管理處罰條例》，住宅區巷弄速限不得超過30公里，超速可處1,200至2,400元罰鍰。彰化警方提醒，窄巷視線不良，若遇孩童突然衝出，即使時速40公里也需逾10公尺才能煞停，「十次車禍九次快」呼籲駕駛勿存僥倖心態。

▲彰化市彰南路巷弄內有駕駛開車飆速60公里挨轟。（圖／民眾提供）