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彰化縣府臉丟大了！強索OT案「清水那方」569萬電費...判決結果曝

▲彰化清水那方拉白布條抗議縣府。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化「清水那方」遭斷水斷電勒令停業，業者抗議。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣府4年前委外OT民營「清水那方」溫泉露營區地，雙方簽約時明定園區水電費由業者負擔。然而營運後，因溫泉區遲未完成點交，又遭檢舉多項設施涉及違建，遭裁罰3,530萬元終止契約，去年9月，縣府以業者積欠569萬元電費為由強制斷電，並提起民事訴訟要求返還不當得利，法官認為清水匯公司僅須付自己營業區的53萬餘元電費，判縣府敗訴。

▲彰化清水那方遭斷水斷電勒令停業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化清水那方遭斷水斷電勒令停業。

縣府主張，依契約第10.3.3條，園區所有電費均應由清水匯負擔，且實際營運後全區由業者掌控，僅少部分電力用於縣府的溫泉測試。但清水匯反駁，爭議的兩大總電表（100號、406號）始終未過戶，溫泉機房更被縣府上鎖管控，加上園區多處設施未完成修繕，縣府長期佔用電力施工，不應將全額電費轉嫁業者。

▲清水那方溫泉區。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化清水那方溫泉區未點交。（圖／ETtoday資料照）

彰化地院審理後，判決縣府敗訴，關鍵在於未履行過戶義務：契約雖約定業者負責用電，但縣府未將總電表過戶，使業者無法自主管理、分表制度矛盾：縣府將兩總電表細分8個分區，卻未記錄各分表度數，無法證明用電歸屬。

縣府聲稱業者掌控全區用電，但會勘紀錄顯示機房由縣府管控，園區內的二大總電表都登記在縣府名下，縣府面對爭議，又將二大總電表分為8大分區用電，清水匯公司僅須付自己營業區的53萬餘元電費，縣府要求清水匯付全區電費，沒有理由，認為縣府舉證不足，判縣府敗訴。

▲彰化清水那方遭斷水斷電勒令停業。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲彰化清水那方遭斷水斷電勒令停業。

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