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連晨翔4年前喊「33歲結婚、會閃婚」片段曝！網驚：說到做到

▲▼《拜六禮拜》首播記者會-連晨翔。（圖／記者周宸亘攝）

▲連晨翔曾說自己是會閃婚的人。（圖／記者周宸亘攝）

記者施怡妏／綜合報導

女星劉品言驚喜宣佈與連晨翔的結婚喜訊，目前已經懷孕三個月，甜蜜婚紗照也公開，好消息一公開就掀起廣大粉絲獻上祝福，有網友翻出4年前連晨翔受訪的片段，當時提到自己希望在32、33歲結婚，如果碰到想結婚的對象，很有可能會閃婚，過往畫面被挖出。

▲▼ 。（圖／資料照）

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▲▼連晨翔4年前受訪片度被挖出。（圖／資料照）

▲▼ 。（圖／資料照）

連晨翔在2020年12月出席EP《百分百》的記者會，被問到人生規劃，連晨翔透露，設定在32、33歲結婚，並提到自己是「會閃婚」的人，如果遇到想結婚也不錯的對象，很有可能會閃婚。有網友在Threads發文，貼出過往片段直呼「不敢相信，真的說到做到，直接閃婚欸」。

影片曝光，掀起網友討論，「結婚消息曝光真的嚇到我」、「真的不敢相信，好驚訝好震驚」、「真的33歲閃婚的男人」、「重點還當了爸爸」、「人家說到做到啦」。

劉品言與連晨翔2022年合作公主戴愛玲〈不想聽見的歌〉MV時，便已埋下情緣伏筆，原來當時的深情對戲，已悄悄埋藏真實情感。除此之外，兩人近年也共同參演新戲《舊金山美容院》，劇中從青梅竹馬發展成戀人，還有不少曖昧與吻戲，現實中的感情也隨戲升溫，戲未播感情已成真，堪稱戲裡戲外雙重戀曲。

回顧2024年8月8日，劉品言歡度36歲生日，活動現場氣氛熱烈，正當粉絲熱情應援時，連晨翔竟悄然現身，一手捧著蛋糕為她獻上驚喜祝福。兩人互動自然、笑聲不斷，連晨翔更開玩笑地說：「其實在外面看見蛋糕時，就已經先許願了！所以妳只剩下一個願望。」頻頻鬥嘴在當時引發全場爆笑，沒想到如今2人無預警宣布結婚，令不少人又驚又喜。

▼劉品言、連晨翔驚喜宣布結婚。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

▲▼劉品言熱戀連晨翔早露餡！唐綺陽揭「錄影細節」。（圖／翻攝自Facebook／劉品言 Esther LIU）

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