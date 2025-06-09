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分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

▲你是很難放下舊愛的人嗎？（示意圖／視覺中國CFP）

記者黃稜涵／綜合報導

分手後還忘不了前任？《搜狐網》盤點出「最難放下舊愛」TOP3星座，他們愛得深、念得久，舊情像影子一樣揮之不去，快看看你或你身邊的人，有沒有默默在榜上，重溫那段回不去的愛！

巨蟹座

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把愛情當成生活重心的巨蟹座，一談戀愛就像在蓋一個家，溫柔又用心，把對方照顧得服服貼貼，他們心思細膩，連對方講過的話、一起吃的那家小吃店，都會默默收藏在記憶裡，就算分手了，那些回憶還是會在深夜偷偷浮現，像老電影一樣在腦海裡一幕幕重播。對巨蟹來說，舊愛不只是過去式，更像是一種難以取代的情感寄託，讓他們在面對新戀情時，總忍不住回頭看，遲遲走不出那段舊時光。

雙魚座

天生浪漫的雙魚，把愛談得像詩一樣，一旦陷入愛情，簡直是把整顆靈魂都交出去了，分手後，那片屬於愛的夢幻海洋並沒有退潮，反而讓舊愛的身影像水中月一樣，時不時浮現在腦海。哪怕理智早知道該放下，雙魚還是會反覆回味那些甜蜜片段，甚至在新戀情裡，忍不住尋找前任的影子，他們的心特別容易被回憶撩動，一點風吹草動，就掀起情緒的漣漪，久久難以平復。

天秤座

看起來從容又理性的天秤座，其實是戀舊小高手，他們對愛情有種近乎藝術家的執著，每段感情都像是精心打造的精品，就算關係走到盡頭，回憶的碎片也還閃閃發亮。獨處時，他們常默默回想曾經的甜蜜、分析彼此的遺憾，甚至在新戀情來臨時，會因為心中的那桿天平還沒放下舊愛的重量，而猶豫不前，天秤不是不敢再愛，只是太在乎那段過去的美好，還沒找到勇氣關上那扇門。

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