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史上最大走私案！漁船運1.6噸K他命遭查扣　竹檢起訴船長等6人

▲▼ 新竹地檢偕宜蘭地檢破獲史上最大愷他命毒品走私案查扣逾1.6噸公噸愷他命毒品並起訴陳姓金主等6人 。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲新竹地檢偕宜蘭地檢破獲史上最大K他命毒品走私案，查扣逾1.6噸公噸K他命毒品，並起訴陳姓金主等6人。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛、劉人豪／新竹報導

新竹地檢署接獲情資，一艘有走私紀錄的漁船「滿瑞富」航行紀錄飄忽不定，3月間現蹤東沙群島海域疑似接觸可疑船隻，登檢後發現，船上竟有1.6公噸的K他命、22.5公斤的安非他命，粗估市價超過20億元，全案偵查終結，依運輸第二級毒品、第三級毒品、私運管制物品進口未遂等罪嫌，於6月9日對陳姓船長等6名主要運毒集團成員提起公訴移請法院審理。

新竹地檢署指出，經檢察官，指揮新竹縣政府警察局竹北分局與海巡署偵防分署台中查緝隊，並協同宜蘭地檢署共同偵辦，破獲我國歷來最大宗K他命成品海上走私案，起訴陳姓船長等6名主要運毒集團成員，查扣第三級毒品K他命毒品1514包（毛重1625.8公斤）、第二級毒品甲基安非他命20包（毛重22.5公斤），總重逾1.6公噸之第二、三級毒品，為我國有史以來最大宗之毒品成品海上走私案件。全案依法偵查終結，於6月9日提起公訴移請法院審理。

▲▼ 新竹地檢偕宜蘭地檢破獲史上最大愷他命毒品走私案查扣逾1.6噸公噸愷他命毒品並起訴陳姓金主等6人 。（圖／記者楊永盛翻攝）

新竹地檢署表示，陳姓船長等6人於2025年3月21日，先由陳、周、邱及陳4人謀議，由周當人頭購買漁船，其後將該漁船交給陳姓船長雄駕駛，3月21日陳姓船長與2印尼籍漁工駕船自基隆八斗子漁港出海，於3月28日在東沙島東南方外海時，自不詳之人接運共計52袋麻布袋內含以茶葉袋包裝K他命（共計1514包，毛重1625.8公斤)及甲基安非他命（共計20包，毛重22.5公斤），欲將該批毒品沿西部海岸北上接續運輸入境。

4月3日13時許，陳姓船長駕駛漁船行經新竹南寮漁港外1.5海浬處，遭海巡署人員攔檢，經檢察官指揮海巡署偵防分署台中查緝隊及新竹縣警察局刑事警察大隊執行搜索，在該船扣得第三級毒品K他命共計1514包（毛重1625.8公斤)及第二級毒品甲基安非他命共計20包（毛重22.5公斤）、包裝毒品所用之麻布袋52袋及漁船1艘、陳姓船長持用手機及衛星電話等物，後續經檢察官指揮警方及海巡署循線溯源，並拘提周、邱等人到案。

全案經偵查終結，依運輸第二級毒品、第三級毒品、私運管制物品進口未遂等罪嫌，於6月9日對陳姓船長等6名主要運毒集團成員提起公訴移請法院審理。

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