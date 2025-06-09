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持鋼造柱狀物性侵凌虐按摩女！惡男辯詞太扯　重判9年8月定讞

▲▼示意圖,暴力,犯罪,性侵,霸凌,恐懼,害怕,毆打,吵架,孤單,絕望（示意圖／123RF）

▲男子當時打昏按摩女後，持不明柱狀物性侵得逞。（示意圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

從事鐵工的台中陳姓男子結識按摩女小詩（化名），他覬覦小詩的美色，去年3月間以協助做防水工程為由，要求小詩做愛抵償。小詩不願，2人起了口角，陳男打昏小詩，並以不明鋼條「柱狀物」性侵小詩，小詩陰道出血，陳男再脫褲性侵得逞。法院審理時，陳男否認犯罪，辯稱是小詩要持菸灰缸打他，雙方扭打後自己昏死，後續是小詩叫他起來離開，並未性侵。最高法院不採信，將陳男重判9年8月定讞。

判決指出，陳男2023年8月間透過網路認識小詩，並曾經到小詩工作室接受按摩。案發於去年3月間，陳男於晚間傳訊息給小詩，要求她開車到臺中市豐原區公所接自己到小詩家按摩，訊息中還說：「8,000，不需付現金，用做愛給，防水一次包到好」、「見面，談，我量一下尺吋」。

小詩依約前來，在陳男到自家按摩。陳男鬼鬼祟祟，先趁機關上一樓的車庫鐵門，遭小詩發現。之後陳男到小詩家頂樓，拿出捲尺丈量牆壁後，說可以1萬元的油漆材料費，就幫小詩施作牆壁防水工程，小詩回說1萬元可以，但不得以陪睡來抵，兩人因此口角。陳男以水果刀威脅小詩，小詩赤手折斷刀刃；陳男又拿出紅色毛巾，勒緊小詩頸部，小詩遭勒暈。

色心大起的陳男，這時拿出「鋼造物數條」、外表以黃色膠布反覆纏繞黏貼成棒狀、長達30公分的「不明柱狀物」性侵小詩。小詩迷迷糊糊中，回憶說「我的大腦傳輸一種前所未有的痛，而這種痛是我一輩子都沒有的記憶，非常痛，內部有鮮血湧上來」、「那是我內部的撕裂傷，血一直流出來」，陳男見小詩有反應，不顧小詩下體淌血，竟說「妳讓我爽，我等一下就走」，脫下褲子硬上得逞。隨後他擦拭地上血跡，打包「不明柱狀物」、毛巾等物品離去。小詩痛得無法起身，在地上爬行到電話旁，打電話報警求救。警方之後逮捕陳男。陳男遭提起公訴。

法院審理時，陳男否認犯案，辯稱當晚2人依偎在一起，中間時有愛撫，但談到這工作後，小詩突然暴起，抓起桌上水果刀威脅他；他因為奪刀才會跟小詩扭打起來。之後小詩打算抓起菸灰缸打他，2人扭打之下，他被打昏，最後是小詩叫醒他，讓他離開，從未性侵。

這麼扯的供詞法院當然不採信，一二審法院均依照「加重強制性交凌虐罪」重判有期徒刑9年8月；另外以竊盜罪判刑3月、得易科罰金9萬元，竊盜部分二審先行定讞。性侵部分上訴第三審，最高法院9日駁回上訴定讞。

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