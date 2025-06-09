　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「女兒恐慌站牆邊　加害者嬉笑拍照」　家長還原逢甲畢典風波

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲逢甲大學發生性平風波，事件延燒到畢業典禮，結果竟導致今年畢業典禮驟然畫下句點。（圖／取自免費圖庫123RF）。

記者游瓊華／台中報導

台中市逢甲大學畢業典禮日前在吵鬧中驟然畫下句點，讓畢業師生、家長傻眼。沉寂2天，女方家長透過書面向媒體發聲，強調學校3次承諾，「不會讓男方參加畢典」，但畢典當天只看到男同學戴鴨舌帽開心的與同學打鬧嬉笑合照，還多次與女兒對上眼，女兒恐慌害怕的站在牆邊；之後全家更都在會議室安撫女兒，雙方家長都未見面，也許氣場強大但絕未開罵，只詢問學校處置作為為何？所有爭吵畫面都是宣布取消時其他家長不滿的爭吵，故無所謂當眾開撕的情況。

女方家長表示，自家原是一個平凡和樂的家庭，但一切在今年5月1日上午整個變色，當日男同學於同學聚會後，當街違反女兒意志強制做了非分舉動，第一時間即已報警並送醫取證，學校教官也立即協助處理。

家長透露，抵達醫院與教官會合後當即詢問如何避免雙方在學校不會碰面，以及畢業典禮如何處理，所獲回應為「不會讓男同學參加畢典」；之後也接到社工的電話給予同樣的承諾；6月4日性平會時學校也給女兒相同答覆，即使覺得實務上尚未判決應不可行，但學校給予3次承諾，故全家以快樂的心情參加畢典。

但家長不滿，畢業典禮當日，女兒開心提前到會場要跟同學合照，全家帶著鮮花及禮物隨後到場，路上接到女兒簡訊說該名同學在場，家人趕到現場時，只見女兒恐慌害怕的站在牆邊，但男同學卻頭戴鴨舌帽開心的與同學打鬧嬉笑合照，還多次與女兒對上眼，後來家長在助教引導下與機械系主任到會議室談話。

女方家長不滿校方處理方式，強調說明雙方家長全程並未見面，故無所謂當眾開撕，所有爭吵畫面都是宣布取消時其他家長不滿的爭吵，「我從未主張男同學未離開不能舉行畢業典禮，因此時女兒已極度恐慌，全家全程都在貴賓室安撫女兒情緒，只詢問為何學校承諾3次不會讓男同學參加畢典，結果該員卻是在場嬉鬧示威，無任何保護受害者及加害者的作為？」

家長砲轟，事件發生當下，學校機電系主任、助教、主任教官啟動無頭蒼蠅熱鍋螞蟻模式，打了無數電話聯絡無數人，跳針式詢問家長希望怎麼做？此時自己只是個全力保護女兒的父親，也許氣場強大但絕未開罵，只詢問學校處置作為為何？

家長也提到，期間主任教官居中協調，也提出對角坐或先後進場方式，但因與先前校方承諾差異過大，甚至有加害者男同學主張「他不能參加，我女兒也不能參加」的建議！最後校方應該是無法預判後續會發生什麼情況而取消畢典，並非他要求，呼籲校方不要將畢典取消的責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點

最後，家長指出，只想回歸正常生活，女兒健康快樂成長，在原本的案件再加上畢典取消，女兒已承受了超過不該她承受的責任。也請網友不要肉搜一家人的家庭背景，強調自己只是個平凡上班族，如有背景今天就不會讓這種亂象發生，「但我也是一個為了女兒可以付出一切的父親，對於男同學的責任，我一定用盡一切資源追究到底。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

06/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3773 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
以為劉品言、連晨翔「年紀差很多」　網搖頭曝關鍵：才36歲啦
快訊／礁溪情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡
快訊／監獄性侵、暴力狂出包！　矯正署急發3箭
快訊／饅頭媽陷情感風波　男方台中精品店遭惡意衝撞
快訊／大逆轉！雲林學霸弟確定選台大　學校改口
酒店妹海邊遭砸殺！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」
2人下車僅1人回來！酒店妹慘死　運將曝：隱約察覺出事了
台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂遭詐騙
知名乳清蛋白出包！　遭罰4萬元

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

快訊／宜蘭疑情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡　34歲男搶救中

快訊／監獄狂出包如電影！性侵、暴力、想不開　矯正署急發3箭

饅頭媽陷情感風波　男方台中精品代購店遭轎車惡意衝撞！

花蓮命案！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」　海邊石頭砸殺酒店妹

斯文保險經理涉2度下藥性侵　1女送醫急救1女「口渴逃狼爪」

2人下車僅1人回來！酒店妹陳屍花蓮岸際　運將曝：隱約察覺出事了

彰化縣府臉丟大了！強索OT案「清水那方」569萬電費...判決結果曝

台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂恐遭詐騙

幫車主開去保養出事！Morgan仿古車轉彎失控　內湖猛撞2車畫面曝

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

【血本無歸】越配倒會5千萬上百人受害！同鄉痛失百萬淚報警

【不知金邊在柬埔寨】台中女大生淪豬仔！一上車驚覺：完蛋了

不滿3.4萬Dior運動鞋被說成拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝光

【連46年現身】帝爺公蛇現身！金頭蜈蚣3天前才報到超巧

【魂差點沒了】老婆趴樓梯口嚇人　老公嚇到大叫差點摔下去XD

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

快訊／宜蘭疑情侶「1死1昏迷」！22歲女明顯死亡　34歲男搶救中

快訊／監獄狂出包如電影！性侵、暴力、想不開　矯正署急發3箭

饅頭媽陷情感風波　男方台中精品代購店遭轎車惡意衝撞！

花蓮命案！26歲嫌大翻供喊「花我很多錢」　海邊石頭砸殺酒店妹

斯文保險經理涉2度下藥性侵　1女送醫急救1女「口渴逃狼爪」

2人下車僅1人回來！酒店妹陳屍花蓮岸際　運將曝：隱約察覺出事了

彰化縣府臉丟大了！強索OT案「清水那方」569萬電費...判決結果曝

台中女高中生失聯5天！曾向學姊要學生證　家屬憂恐遭詐騙

幫車主開去保養出事！Morgan仿古車轉彎失控　內湖猛撞2車畫面曝

涉性招待關說陳宗彥一審無罪　南檢提三大理由上訴

讚「陶朱隱園」台灣建築的榮光　專家嘆：可惜定位策略出問題

竹市「2025反詐視界」全國影片徵件開跑　總獎金64萬元

台大醫療130週年行動！雲林分院義診　逾600位鄉親熱情響應

分手後忘不了前任？「最難放下舊愛」TOP3星座

台驊5月營收月增10.89%、年減12.18%　海空運營收雙位數月成長

51區真相？UFO謠言竟是「五角大廈」帶頭散播　真實目的曝光

阡日咖啡老闆爆偷拍！前女合夥人也受害　被抓包辯：我拍自己如廁

川普關稅嚇出超狂拉貨潮　5月出口衝517億美元刷歷年新高

姊姊懷孕「躲棉被大哭」：大家都只在意寶寶！　HOOK第一反應超感人

【又是高齡駕駛釀禍】76歲婦開車暴衝！連撞29車...1人不治

社會熱門新聞

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

台南單車騎士遭撞喪命　肇事女駕駛背影曝

妻開報廢賓士遭攔　「黑支」開直播嗆警

3.2萬徵人寫程式　女大生應徵淪豬仔

「加害者嬉笑拍照」　被害家長還原逢甲畢典風波

涉性平硬現身畢典　受害女大生崩潰提告

酒店框小姐全場帶花蓮殺人丟海　嫌落網鬼扯連千毅

花蓮殘殺酒店妹　凶嫌長相、黑歷史起底

即／台中33歲女陳屍出租套房

權威醫襲胸「做那事要不要潤滑」　人妻痛哭

台中男結婚3年　嬌妻卻2度跟他同事親熱

更多熱門

相關新聞

涉性平硬現身畢典　受害女大生崩潰提告

涉性平硬現身畢典　受害女大生崩潰提告

台中市逢甲大學畢業典禮日前在吵鬧中驟然畫下句點，讓畢業師生、家長痛批不已。一名男畢業生涉及性平事件，校方曾其溝通希望他不要參加典禮，但男方卻仍堅持前往，引發女畢業生家長不滿，而會讓女方家長怒不可抑的原因，係因男方在4月底對女學生伸狼爪，女方趁隙逃離，並在友人及校方陪同下報警驗傷提告。

持鋼造柱狀物性侵凌虐按摩女　重判9年8月定讞

持鋼造柱狀物性侵凌虐按摩女　重判9年8月定讞

碩士男搭捷運露鳥碰女子臀部！被正義姐喝斥嚇跑

碩士男搭捷運露鳥碰女子臀部！被正義姐喝斥嚇跑

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

港姊參加畢業典禮走散　暖警定位尋獲

港姊參加畢業典禮走散　暖警定位尋獲

關鍵字：

逢甲大學性侵畢業典禮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／劉品言認愛連晨翔！　驚喜宣布「懷孕超過三個月」

Dora約會千億富商照曝光！

路徑轉彎！蝴蝶關鍵成颱日走向大變

監獄管理員連續性侵受刑人　「讓你求生不得、求死不能」

警掉免費敷臉陷阱刷爆百萬　怒告愛妮雅贏了

路徑大變！　颱風可能生成

快訊／連晨翔劉品言結婚懷孕！甜曝「愛上她原因」

泡泡瑪特創辦人變河南首富！

餐飲女大生淪豬仔「被點5關鍵」超詭異　網洗版

夫妻開早餐店「工時12hrs」全年無休　收入曝

花蓮海邊殘殺酒店妹拖入海！　 殺人過程監視器全放送

午後變天！　1號颱風最快生成時間曝

颱風可能生成　最新預測路徑曝

獨／3.4萬Dior運動鞋被認拖鞋　林千又怒飆粗口畫面曝　

地瓜+「1飲品」暗藏危機！醫：小心血糖炸彈

更多

最夯影音

更多

【祖孫重逢】困柬埔寨女大生回家了！阿公守巷口「深情擁抱」

【我他X穿的是Dior】林千又洗頭爭議怒飆粗口畫面曝光 #林千又

【有這樣的閨蜜怎麼輸？】畢典送66朵花椰菜　高調到連E人都害羞XD

【我獨自結婚】新郎送醫她自己結婚超堅強

【撥穗儀式踉蹌扑街】畢業生直接給校長一個跪拜禮XD

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面