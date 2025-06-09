「女兒恐慌站牆邊　加害者嬉笑拍照」　家長還原逢甲畢典風波

▲逢甲大學發生性平風波，事件延燒到畢業典禮，結果竟導致今年畢業典禮驟然畫下句點。（圖／取自免費圖庫123RF）。



記者游瓊華／台中報導

台中市逢甲大學畢業典禮日前在吵鬧中驟然畫下句點，讓畢業師生、家長傻眼。沉寂2天，女方家長透過書面向媒體發聲，強調學校3次承諾，「不會讓男方參加畢典」，但畢典當天只看到男同學戴鴨舌帽開心的與同學打鬧嬉笑合照，還多次與女兒對上眼，女兒恐慌害怕的站在牆邊；之後全家更都在會議室安撫女兒，雙方家長都未見面，也許氣場強大但絕未開罵，只詢問學校處置作為為何？所有爭吵畫面都是宣布取消時其他家長不滿的爭吵，故無所謂當眾開撕的情況。

女方家長表示，自家原是一個平凡和樂的家庭，但一切在今年5月1日上午整個變色，當日男同學於同學聚會後，當街違反女兒意志強制做了非分舉動，第一時間即已報警並送醫取證，學校教官也立即協助處理。

家長透露，抵達醫院與教官會合後當即詢問如何避免雙方在學校不會碰面，以及畢業典禮如何處理，所獲回應為「不會讓男同學參加畢典」；之後也接到社工的電話給予同樣的承諾；6月4日性平會時學校也給女兒相同答覆，即使覺得實務上尚未判決應不可行，但學校給予3次承諾，故全家以快樂的心情參加畢典。

但家長不滿，畢業典禮當日，女兒開心提前到會場要跟同學合照，全家帶著鮮花及禮物隨後到場，路上接到女兒簡訊說該名同學在場，家人趕到現場時，只見女兒恐慌害怕的站在牆邊，但男同學卻頭戴鴨舌帽開心的與同學打鬧嬉笑合照，還多次與女兒對上眼，後來家長在助教引導下與機械系主任到會議室談話。

女方家長不滿校方處理方式，強調說明雙方家長全程並未見面，故無所謂當眾開撕，所有爭吵畫面都是宣布取消時其他家長不滿的爭吵，「我從未主張男同學未離開不能舉行畢業典禮，因此時女兒已極度恐慌，全家全程都在貴賓室安撫女兒情緒，只詢問為何學校承諾3次不會讓男同學參加畢典，結果該員卻是在場嬉鬧示威，無任何保護受害者及加害者的作為？」

家長砲轟，事件發生當下，學校機電系主任、助教、主任教官啟動無頭蒼蠅熱鍋螞蟻模式，打了無數電話聯絡無數人，跳針式詢問家長希望怎麼做？此時自己只是個全力保護女兒的父親，也許氣場強大但絕未開罵，只詢問學校處置作為為何？

家長也提到，期間主任教官居中協調，也提出對角坐或先後進場方式，但因與先前校方承諾差異過大，甚至有加害者男同學主張「他不能參加，我女兒也不能參加」的建議！最後校方應該是無法預判後續會發生什麼情況而取消畢典，並非他要求，呼籲校方不要將畢典取消的責任歸咎於家長，轉移性平會無作為的焦點。

最後，家長指出，只想回歸正常生活，女兒健康快樂成長，在原本的案件再加上畢典取消，女兒已承受了超過不該她承受的責任。也請網友不要肉搜一家人的家庭背景，強調自己只是個平凡上班族，如有背景今天就不會讓這種亂象發生，「但我也是一個為了女兒可以付出一切的父親，對於男同學的責任，我一定用盡一切資源追究到底。」