「輪迴說」惹議　卓榮泰：立委惱羞成怒無濟於事

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院長卓榮泰之前提到「輪迴說」，遭到外界質疑用詞不當，在野黨也痛批不適格。對此，卓榮泰今（10日）表示，近期談到總預算時常有幾位主導刪預算的立委惱羞成怒，「我覺得這個都無濟於事」；他說，中央政府預算被大幅刪減後，酌減地方補助是必然的結果跟現象，且除南投縣政府外，地方政府預算都比去年高，就算中央政府酌減一些補助之後，他們還是最高，如果照他們邏輯，都應該會把事做好。

卓榮泰表示，最近他只要一談到中央政府總預算，立法院某些委員都會氣急敗壞，尤其是當時主導通刪939億，其中要行政院自行刪除636億的幾位主導的委員，更是惱羞成怒，「我覺得這個都無濟於事」。

「我們現在是要解決中央政府預算被大幅刪減之後，酌減地方補助，這是一個必然的結果跟現象。」卓榮泰表示，地方政府也不必過度地焦慮，因為手上所有的資料看起來，除了南投縣之外，今年地方政府都比去年的預算要高，也可以說地方政府都是史上最高的預算，就算中央政府酌減一些補助之後，他們還是最高，如果照他們邏輯，都應該會把事做好。

卓榮泰提到，也請地方政府安心，「中央依法該補助的，我們一塊錢不會少」，但是中央政府被刪減了那麼多的預算2076億，其中的636億無法從其他地方來自行刪除，所以酌減地方補助，這是一個必然的現象，「我們會一起度過這樣的難關」。

最後卓榮泰也說，不過，希望立法院不要再重蹈覆轍，違反《憲法》跟《預算法》，否則行政院絕對依照憲政的精神提出救濟。