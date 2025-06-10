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社會 社會焦點 保障人權

詐團很會演！保證獲利還寄《富爸爸。窮爸爸》　女險被騙百萬

記者林東良／台南報導

假投資詐騙陷阱防不勝防！台南市警五分局立人派出所於8日下午，短短4小時內連破2起詐騙車手取款案，共逮捕3名涉案犯嫌，並查扣新台幣2萬餘元現金、詐騙用手機與假識別證等證物，全案依詐欺及洗錢防製法等罪嫌移送台南地檢署偵辦。

▲台南警方破獲假投資詐騙案，查獲車手及起獲現金、識別證與手機等證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南警方破獲假投資詐騙案，查獲車手及起獲現金、識別證與手機等證物。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南警方破獲假投資詐騙案，查獲車手及起獲現金、識別證與手機等證物。（記者林東良翻攝，下同）

警方指出，這兩起案件均為假投資詐騙，詐團利用社群平台刊登廣告，誘騙民眾加入通訊軟體。其中楊姓女子今年1月透過臉書接觸到自稱專業投資的廣告，對方甚至郵寄送她一本《富爸爸。窮爸爸》降低戒心，再進一步邀她進入假投資群組，聲稱進行股票對沖交易、還強調「獲利保證抽三成」，營造穩賺不賠假象。楊女一度打算匯款上百萬元，幸好在親友提醒下發現異狀並報警。

警方隨即組成專案小組展開佈線埋伏，當日下午便在公園南路一處店家內，逮捕取款的孔姓車手，同時在西門路附近攔截試圖通風報信逃逸的顏姓共犯，查扣行動手機與現金，成功斬斷詐騙金流。此外，警方也在公園南路超商查獲另外一案假投資的車手。

▲台南警方破獲假投資詐騙案，查獲車手及起獲現金、識別證與手機等證物。（記者林東良翻攝，下同）

警方強調，詐團話術愈發包裝精緻，從假書、假識別證到群組「專人客服」話術層層設計陷阱。第五分局目前正追查車手手機通聯與金流帳戶來源，試圖向上追查幕後首腦與詐團結構。

市警五分局分局長洪宏榮呼籲，民眾勿輕信「高報酬、低風險」的廣告話術，如遇疑似詐騙情形，應立即撥打165反詐騙專線查證。警方也將持續貫徹「斷金流、擒車手、溯源頭」三大打詐策略，力阻詐騙危害蔓延。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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