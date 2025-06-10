快訊／酒店妹花蓮海邊遭砸殺！26歲男遭聲押禁見　白牌車司機交保

▲花蓮殘殺酒店妹，凶嫌遭聲押禁見。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮市太平洋公園海岸有民眾8日下午發現一具女屍，隨即報警處理。根據警方調查，死者為33歲林姓女子，事發當時她遭26歲呂姓男子持石頭痛砸頭部，並壓進水中，再拖進海裡棄屍。檢方依照殺人罪嫌將呂男聲押，至於白牌車司機姜男則是10萬元交保。

回顧整起案發經過，8日下午有民眾在太平洋公園岸際發現一具女浮屍，隨即報警處理。警方抵達現場後，初步檢視發現，女子頭部受有瘀傷，應落海不久，隨後便在附近岸際尋獲其手機、鞋子、香水等物品。

▲花蓮發生殺人棄屍案，呂姓犯嫌用石頭砸殺林女，再將人拖入海中。（圖／地方中心翻攝，下同）

警方調查發現，林女與26歲呂男、43歲姜姓白牌車司機，於8日上午登記入住花蓮一間摩鐵。據悉，林女為一名酒店小姐，與呂男7、8、9共3日包車出遊，孰料，旅程才到第二天就出事。

警方在花蓮市、新北市拘提呂男到案，並移送花蓮地檢署。花蓮地檢署訊問過後，認為呂男涉犯刑法第271條第1項之殺人等罪嫌重大，有事實足認有逃亡、湮滅證據及勾串共犯之虞，且所涉為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，有羈押之原因及必要，爰向臺灣花蓮地方法院聲請羈押禁見。另白牌車司機姜男則無羈押必要，命其以10萬元金額交保。